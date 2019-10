Negociatat/ Grida Duma: Nëse BE thotë JO, detyra jonë të largojmë Ramën

Ju sugjerojme

Ish-deputetja e PD, Grida Duma, e ftuar në emisionin “Kjo Javë”, në “News 24”,u shpreh se nëse Këshilli Europian i thotë “JO” hapjes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian, detyra kryesore e opozitës shqiptare është të largojë Edi Ramën nga posti i kryeministrit.

“‘JO-ja’ nga KE për qeverinë është vulosje e fundit. Për ta është vulosje e rënies së tyre. Do përpiqen ta kamuflojnë me çdo formë, që kjo është rënie e Europës. Gjithë trajektorja e tyre është “ata”, këta nuk qeverisën asnjë ditë. Do ja lënë Europës edhe këtë faj. Nuk ka sot asnjë të mençur apo të çmendur që beson se do të reflektojë Rama.

E vetmja gjë që është në shpatullat e opozitës shqiptare, nuk është e lehtë, me radikalitet dhe mjete të pa provuara deri tani, është detyrë e opozitës që Rama të ikë. Nëse ka prova, që implikojnë qeverinë në shit-blerjen e votave, duhen trajtuar. Qeveria duhet ta kuptojë që e ka dëmtuar qytetarin shqiptar dhe duhet ta dëmshpërblejë”, tha ish-deputetja e PD.

E pyetur nga gazetarja Tufa se si do të ikë Rama, ish-deputetja Duma u shpreh se marrja e pushtetit do të vijë nëpërmjet votës. Ajo paralajmëroi protesta masive dhe radikale, deri në rrëzimin e kryeministrit.

“Duhet të kuptojmë aksiomën. Marrja e pushtetit do të vijë nëpërmjet votës. Pavarësisht se theksohet rruga radikale ‘protesta, protesta’, ato çfarë bëjnë, godasin. I kemi hequr propagandën kryeministrit, e ka të pamundur plotësisht të vazhdojë të qëndrojë, i ka rënë bazamenti.

Mos hapja e negociatave është rrëzim. Një bazament i tronditur plotësisht. Për mua goditja finale është faktori ndërkombëtar, i cili nëse nuk hap negociatat këtë herë, na takon neve ta ngremë në nivel tjetër misionin, sepse ky njeri i çoi pas vendin dhe ne nuk mund ta lejojmë më. Do ketë protesta radikale”, theksoi Duma.

