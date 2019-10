Negociatat/ Kryemadhi: Duhet pakt kombëtar për të zgjidhur krizën

Ju sugjerojme

Duke folur për hapjen negociatave, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ironizoi kryeministrin Edi Rama se ka festuar vitin e kaluar për hapjen e negociatave. Për Kryemadhin situata aktuale kërkon një pakt kombëtar që të çojë përpara rrugën integruese të Shqipërisë.

“Duhet të flasim se ku është e ardhmja e Shqipërisë sot dhe cila është rrugëzgjidhja. Ka vetëm një rrugë faktikisht! E vetmja mënyrë për të arritur atë që duhet është Pakti Kombëtar. Ne si LSI e kemi artikuluar paktin Kombëtar që në 2017-n. Pakti Kombëtar është shumë i thjeshtë, ku ne si LSI, por edhe z. Basha, në komunikimet që ka pasur edhe me ndërkombëtarët, që para protestës së studentëve, ka qenë çështja e hapjes së negociatave për në qershor të 2018-s.









Është diskutuar edhe me ndërkombëtarët dhe e vetmja negociatë që diskutohej ishte largimi i Ramës dhe krijimi i një qeverie teknike, e cila kishte një axhendë shumë të qartë përsa i përket çështjes së negociatave. Pakti Kombëtar është edhe miratimi i Reformës në Drejtësi dhe ne do ti kishim hapur negociatat nëse ne do të vazhdonte Reforma në Drejtësi në të njëjtën frymë që u miratua më 21-22 korrik. Por, çfarë ndodhi? Ndodhi që ata nuk e donin këtë reformë dhe sot e kanë hanxhar mbi kokën e tyre.”-deklaroi Kryemadhi.

