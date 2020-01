Negociatat/ Një pikë drejt plotësimit, tetë të tjerat në pikëpyetje

Ju sugjerojme

Komisioneri i Zgjerimit në BE Oliver Varhely, vlerësoi marrëveshjen mes pozitës dhe opozitës për Kodin Zgjedhor, duke e cilësuar si nisje e mirë dhe “gurë kilomterik”. Shpresa se negociatat

do të hapen para Samitit të Zagrepit dhe dilema për plotësimin e nëntë kushteve të vendosura nga

Bundestagu gjerman.

Hapja e negociatave të BE-së me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut nuk është më vetëm një

axhendë kombëtare, por ka nisur një tjetër fazë për të “tërhequr” me zor, qoftë edhe pa meritë,

këto dy vende drejt paradhomës së Bashkimit Europain. Gjatë ditës së djeshme në Shqipëri

mbërriti Komisioneri i Zgjerimit të BE-së, Oliver Varhely, i cili shpreson që hapja e negociatave

të ndodhë para Samitit të Zagrebit që është në maj të këtij viti.









“Kjo është ndalesa e dytë në udhëtimin tim të parë jashtë shteteve anëtare të BE-së dhe për mua ka qenë përparësi të vija shumë herët në mandatin tim për të përforcuar mbështetjen për Shqipërinë dhe për të theksuar natyrën gjeopolitike të komisionit“- deklaroi Varhely. Komisioneri shpresoi se të gjejë bashkëpunimin në plotësimin e kushteve, ndërsa ka theksuar edhe një herë që zgjerimi dhe Ballkani Perëndimor janë prioritet.

“Për ne raporti i KE vazhdon të jetë i vlefshëm. Vazhdojmë ta vlerësojmë Shqipërinë si e gatshme për hapjen e negociatave. Duam ta bëjmë para samitit të Zagrebit. Ka një metodologji të re për trajtimin e negociatave për anëtarësimin në BE”, tha ai. Sipas tij, fakti që nuk u hapën negociatat në tetor ka të bëjë me disa shqetësime nga shtetet anëtare. “Ne po punojmë me këto shtete që të gjejmë një zgjidhje që të krijojë një shans të ri për të ecur para me procesin e integrimit. Katër parime bazë janë jo vetëm për vendet që aspirojnë por edhe ato anëtar. Procesi të jetë më i parashikueshëm dhe më dinamik. Ne po përpilojmë një propozim që do t’i marrë parasysh këto gjëra. Shtylla e dytë është që të kemi mundësinë të fillojmë negociatat me Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut para Samitit të Zagrebit. Shtylla e tretë do të jetë vetë Samiti i Zagrebit ku shpresojmë se do të flasim për një plan ekonomik të zhvillimit të rajonit”, tha më tej ai.

Ardhja e komisionerit Varhely e gjen vendin më të shtensionuar, mdje me një hap pozitiv, siç ishte marrëveshja e tre ditëve më parë mes përfaqësuesve të opozitës dhe mazhoranvës, për të punuar bashkarisht në hartimin e Reformës Zgjedhore. Ndërsa BE vijon të ketë të zgjatur dorën për Shqipërinë, ka edhe një rezultutë të Bundestagut gjerman i cili rendit nëntë pika që duhet të plotësohen, të cilat janë edhe kushte për hapjen e negociatave me Shqipërinë si vend kandidat për në BE.

Një pikë e vetme…

Komisioneri Varhelyi theksoi se në këtë kuadër është vendimtare të vazhdohen reformat, të cilat po kryhen në Shqipëri. Ai deklaroi se marrëveshja për reformën zgjedhore është një gur kilometrik i rëndësishëm , duke premtuar se do të flasë me opozitën për rolin e saj. “Kryeministri foli për një element të ri dhe është në fakt një domosdoshmëri absolute që jo vetëm të vazhdohet me reformat por pasi të çelen negociatat do të kërkohen dhe reforma më dinamike për rezultate më të mëdha. E kam mirëpritur angazhimin e Shqipërisë ë lidhje me këtë çështje. Duhet që të gjitha partitë politike në Shqipëri të ndihmojnë për ta bërë këtë realitet”-theksoi komisioneri. Në fakt, Reforma Zgjedhore është një nga nëntë kushtet e Bundestagut, por që më në fund ka arritur në dakordësi politike, ku baza kryesore e draftit mbeten rekomandimet e OSBE/ODIHR. Lëvizja e opozitës, duke pranuar të ulet në tryezën e diskutimeve për reformën, madje edhe në marrëveshje dhe përcaktimin se drafti duhet të jetë gati dhe të votohet pa ndryshime në

Parlament, është padyshim hapi pozitiv. Në këtë mënyrë, opozita ka fituar një kredo më shumë,

ku nga nëntë kushtet e Bundestagut gjerman ka plotësuar njërën e cila kishte dorë opozita. Tetë

pikat e tjera janë ekskluzivitet i qeverisë, por edhe institucioneve të reja të drejtësisë. Ato

përfshijnë; dënimin e krimit elektoral në Shqipëri, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të

organizuar; ngritejn e Gjykatës Kushtetuese e cila duhet të marrë në analizë legjitimitetin ose jo

të zgjedhjeve njëpartiake të 30 qershorit 2019. “Unë do të flas dhe me opozitën sot në mënyrë që

të na ndihmojë që këtë çështje ta bëjmë sukses. Unë mirëpres dhe përparimin që është bërë me

reformën në drejtësi. Vettingu ka treguar vendosmërinë për të zbatuar këtë reformë. Mirëpres

dhe marrëveshjen për reformën zgjedhore. Është një gur kilometrik i rëndësishëm. Duhet të

bëjmë shumë për të luftuar krimin e organizuar, korrupsionin. Duhet të punojmë për një shtet të

së drejtës”, u shpreh komisioneri.

