Rama kritika Gjermanisë e BE: I trajtojnë shqiptarët si dele e zezë

Kryeministri Edi Rama foli me tone kritike sot kur iu referua nëntë kushteve të vendosura nga Bundestagu për çeljen e negociatave të Shqipërisë me BE, të cilat i quajti produkt të politikës së brendshme të Gjermanisë. Nga foltorja e Parlamentit, Rama tha se Shqipëria ka shënuar progres shumë më tepër se disa vende të cilat tashmë janë bërë pjesë e BE. Sipas tij, BE sot është në debat për çështjen e zgjerimit dhe nga ana tjetër etiketon shqiptarët si “dele e zezë”.

Gjithashtu, Rama zbuloi se kancelarja gjermane Angela Merkel ka vënë veton që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të mos ndahen dhe të trajtohen të barabarta në procesin e çeljes së negociatave.

“Gjermania ka vënë kushte. Pse i ka vënë? I ka vënë për politikën e vet të brendshme dhe në këtë funksion dhe pse edhe në grupin më të madh parlamentar atje, bëhet një debat deri në momentin e fundit sikur çfarë po i japin Shqipërisë. Gjermania ka thënë “Po” vetëm për një arsye, të cilën e ka shprehur dje ai reporteri i Bundestagut, sepse Kancelarja ka vënë veton se nuk ka ndarje me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe do ketë “Po” për Shqipërinë. Grupi parlamentar është rakorduar falë disa miqve të Shqipërisë, të cilët e udhëhoqën procesin për të çuar te “Po”-ja. Debati mes Francës dhe Gjermanisë, mes atyre që predikojnë zgjerimin dhe atyre që predikojnë të kundërtën, nuk lidhet me argumentat e përdorura këtu për politikë të brendshme.

Pse Finlanda thotë të hapen negociatat pa kushte? Sepse nuk kanë probleme të brendshme. Pse duhet të kthehen shqiptarët në “dele të zezë” sepse arrestohen ca marokenë dhe ca shqiptarë. Kanë probleme të brendshme dhe kthejnë shqiptarin në “dele të zezë”.

Ka vende në BE që nuk e duan zgjerimin. BE është në debat të brendshëm, të imponuar nga dinamike e brendshme për zgjerimin dhe të lidhura me një periudhë të tërë krize që ka marrë tatëpjetën që prej shëpërthimit të lumit të refugjatëve. Nëse duam të flasim dhe të kuptojmë, të paktën në këtë çështje është shumë e rëndësishme që të mos bëjmë politikën mizerable të ditës. Shqipëria sot është shumë më lart se të gjitha vendet që kanë qenë duke hapur negociatat, dhe që sot janë anëtarë në BE. Janë shtuar shumë kushtet dhe pritshmëritë për vendet që aderojnë të jenë pjesë e BE-së.

Kishim tre kushte, dhe ai Këshill Europia para një viti tha që të plotësojmë ato të treja që të na hapeshin negociatat, ne i plotësuam, tashmë thotë që plotësoni dhe këto të tjerat, çfarë do me thënë kjo?! Do të thotë që ata nuk janë gati, mos u bëni qesharakë, nga ana tjetër me kë është larg Shqipëria, me Maqedoninë e Veriut?!

Maqedonia shihet me të drejtë me sy më pak kritik, po a edini sa kohë ka që pret që ti happen negociatat?! Duhet ti kishte hapur shumë shumë vite më parë, kjo ka të bëjë me zgjidhjen e një konflikti të madh”, u shpreh Rama.

Kreu i qeverisë vijoi me kritikat ndaj BE dhe kur iu referua mosliberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, ndërsa nga ana tjetër ka nisur bisedimet me Serbinë, duke hapur kapitujt e anëtarësimit.

