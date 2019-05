Negociatat/ Thirrja e ambasadorit italian: Shqiptarë, bëhuni bashkë

Pas publikimit të raportit për Shqipërinë, ambasadori i Italisë në vendin tonë Alberto Cutillo ka përgëzuar shqiptarët për këtë rekomandim pozitiv.

“Përgëzoj shqiptarët për rekomandimin pozitiv për çeljen e negociatave të anëtarësimit të miratuar sot. Inkurajoj të gjithë shtetasit të cilët ëndërrojnë BE të bashkojnë përpjekjet për çeljen e negociatave të anëtarësimit në qershor”, thuhet në reagimin e ambasadorit Cutillo.

