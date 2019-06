Negociatat/ Tusk: Jo të gjithë janë pro Shqipërisë e Maqedonisë V.

Presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, tha të mërkurën se mbështet hapjen e negociatave për anëtarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por paralajmëroi se jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian pajtohen me këtë vlerësim.

Në një konferencë të përbashkët me Presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, presidenti Tusk, tha se të dyja shtetet kanë bërë “gjithçka që është pritur” për të vazhduar rrugën drejt anëtarësimit, mirëpo, nënvizoi ai, “jo të gjitha shtetet anëtare janë të përgatitura për të marrë vendimin për hapjen e negociatave në ditët në vijim”.

I believe that there can be only one decision: to launch negotiations in line with the Commission’s recommendations both with North Macedonia and Albania. The question today is not if, but when.

My press remarks with @SPendarovski: https://t.co/DenR3Td8qo pic.twitter.com/70x8ABZPa7

— Donald Tusk (@eucopresident) June 12, 2019