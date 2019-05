Negociatat/ Zbardhet raporti i delegacionit holandez për Shqipërinë

Ju sugjerojme

Është zbardhur ditën e sotme raporti i delegacionit holandez për vizitën e tyre në Shqipëri për datat 6-7 maj. Në raport, i cili është i përkthyer më poshtë në shqip, theksohet ndër të tjera se Shqipëria ka bërë përparime serioze në Reformën në Drejtëasi, gjithashtu ka rënë në masë të koniderueshme prodhimi dhe transportimi i lëndëve narkotike.

Përmendet gjithashtu se vendi ka për të bërë punë serioze me çështjen e korrupsionit. Kujtojmë se takimi i delegacionit ka ndodhur në Shqipëri në datën 6-7 maj për të shkuar më pas në Maqedoninë e Veriut.

Raporti i delegacionit holandez për Shqipërinë

Nga e hëna, 6 maj deri të mërkurën, 8 maj 2019, një delegacion nga komiteti i përhershëm për çështje evropiane bëri një vizitë pune në Shqipëri dhe në Maqedoninë Veriore, të dyja anëtare kandidate të Bashkimit Evropian. Vizita e punës u krye në pritje të raporteve të progresit të Komisionit Evropian që do të publikohen së shpejti për të dy vendet që mund të rekomandojnë fillimin e negociatave të pranimit. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut po bëjnë aktualisht përgatitje për të përmbushur parakushtet për hapjen e negociatave.

Këto parakushte u përcaktuan në Konkluzionet e Këshillit Evropian të 26 qershorit 2018. Komiteti i përhershëm për Çështjet Evropiane caktoi anëtarin e saj, z. Anne Mulder, si raportues për Ballkanin Perëndimor, duke e autorizuar atë të vizitojë të dy vendet në këtë kapacitet në emër të komisionit për të zbuluar situatën aktuale në këto vende. Ai u shoqërua në një vizitë pune nga kabineti i komisionit Hayke Veldman, dhe nëpunësi i komisionit Z. Jeffrey van Haaster.

Raportuesi i Ballkanit Perëndimor ka hartuar raportin e mëposhtëm të gjetjeve të tij gjatë vizitës së tij në Shqipëri dhe Maqedoni Veriore. i përgjithshëm Raportuesi dëshiron të fillojë duke falënderuar Parlamentin shqiptar në Tiranë dhe Parlamentin e Maqedonisë Veriore në Shkup për ftesën për të vizituar të dy kryeqytetet. Në të gjitha vendet, raportuesit iu dha një pritje shumë mikpritëse, njerëzit e ndryshëm me të cilët ai foli ishin bujarë në ndarjen e informacionit dhe treguan gatishmëri të vërtetë për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve të raportuesit. Njerëzit me të cilët ai foli shumë e vlerësuan vizitën duke pasur parasysh faktin se vendet anëtare të BE së shpejti do të marrin vendime të rëndësishme për të ardhmen e vendeve të tyre. Pjesërisht për shkak të kësaj, raportuesi kishte një vizitë të dobishme pune me biseda produktive me anëtarët e parlamentit, ministrat dhe sekretarët e shtetit dhe përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile.

Raportuesi do të dëshironte gjithashtu ta shfrytëzojë këtë mundësi për të falënderuar sinqerisht për ambasadat holandeze në Tiranë dhe Shkup, të përfaqësuar nga ambasadori Guusje Korthals Altes dhe ambasadori Ëouter Plomp respektivisht, për përgatitjet për këtë vizitë pune dhe mbështetjen e dhënë në terren.Vizitë në Shqipëri (6-7 maj 2019) Në Tiranë, raportuesi i foli nënkryetarit të parlamentit, zonjës Vasilika Hysi dhe një numri të parlamentarëve të tjerë. Ai gjithashtu mbajti bisedime të ndara me kreun e opozitës, z. Lulzim Basha. Nga ana e qeverisë, raportuesi kishte bisedime me Kryeministrin Edi Rama, Ministrin për Evropën dhe Punëve të Jashtme, Gent Çakaj, Ministrin e Brendshëm, z. Sandër Lleshaj dhe Zëvendësministrit të Drejtësisë z. Toni Gogu dhe Znj. Fjoralba Caka. Së fundmi, raportuesi u foli përfaqësuesve të organizatave joqeveritare në fushat e mediave, drejtësisë dhe të drejtave të njeriut, si dhe diplomatëve nga organizatat ndërkombëtare dhe nga shtetet e tjera anëtare të BE në Tiranë.

Në diskutimet e tij, raportuesi u përqëndrua në pesë prioritetet për reforma që konsiderohen si kushte për hapjen e negociatave për anëtarësim: reforma e gjyqësorit dhe administratës publike, luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut. Raportuesi gjithashtu shqyrtoi funksionimin e demokracisë parlamentare.Raportuesi vëren se Shqipëria po bën përparim serioz në reformat gjyqësore. Procesi i verifikimit që po kryhet nga një komision i pavarur kualifikimi që rivlerëson gjyqtarët dhe prokurorët publik sipas kompetencës profesionale, paanësisë dhe kritereve të integritetit është në rrugën e duhur dhe ka dhënë më shumë se 140 vendime. Në rreth 40% të rasteve, zyrtarët janë shkarkuar.

Në apel, shumica dërrmuese e rasteve janë pranuar. Ka pasur gjithashtu një shkallë të vetë-spastrimit: disa gjyqtarë dhe prokurorë kanë paracaktuar gjykimin e komisionit dhe kanë dhënë dorëheqjen. Një total prej pesë vjetësh është lënë mënjanë për këtë proces të verifikimit. Ajo është duke u monitoruar nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit (IMO) i Komisionit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Shqipëria ka bërë një ndryshim thelbësor në kushtetutën e tij me qëllim që IMO të jetë ligjërisht i mundur. Shqipëria ka krijuar edhe institucione të reja në fushën e drejtësisë dhe sundimit të ligjit, duke përfshirë Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë Prokurorial dhe Këshillin e Emërimit të Drejtësisë, të cilat janë përgjegjëse për rekrutimin, përzgjedhjen, vlerësimin dhe emërimin e zyrtarëve në gjyqësori.

Një tjetër institucion i ri, Prokuroria Speciale dhe njësia hetuese e anti-korrupsionit dhe krimit të organizuar (Struktura e Veçantë Anti-Korrupsion ose SPAK) është gjithashtu në proces të ngritjes. Procesi i verifikimit dhe vlerësimi i kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozita në SPAK janë aktualisht në vazhdim. Për këtë arsye, institucioni nuk është ende funksional.

Për Gjykatën Kushtetuese aktualisht ekziston vetëm një gjyqtar në detyrë dhe nëntë pozitat e mbetura janë të lira. Prandaj, nuk mund të konsiderohet aktualisht si një institucion shtetëror funksional. Në përgjigje të kësaj, qeveria argumenton se kjo është për shkak të suksesit të procesit të verifikimit, i cili ka çuar në shkarkimin ose dorëheqjen e disa gjyqtarëve dhe se vendet e lira të punës do të plotësohen para verës. Ky interpretim u mbështet nga disa përfaqësues të tjerë të organizatave joqeveritare dhe partive ndërkombëtare të cilat u takuan nga delegacioni gjatë vizitës së punës. Megjithatë, kritikët e qeverisë flasin për një krizë kushtetuese, në të cilën kontrollet dhe balancat janë zhdukur dhe qeveria ka marrë pushtetin e Gjykatës Kushtetuese. Përsa i përket luftimit të korrupsionit, janë marrë masa për parandalimin dhe vendosjen e policisë në zbulimin e korrupsionit është intensifikuar.

Edhe pse ky vendosje ekstra ka rezultuar në disa raste, numri i ndjekjeve dhe dënimeve penale të nivelit të lartë ka qenë zhgënjyes. Bashkëpunimi mes policisë dhe Prokurorisë publike nuk është gjithmonë i qetë. Shqipëria duhet të vazhdojë më tej në ecurinë e saj në luftën kundër korrupsionit. Sa i përket luftimit të krimit të organizuar, vlen të përmendet se Shqipëria ka arritur rezultate në zbulimin dhe çmontimin e fermave të kanabisit dhe ndjekjen penale dhe duke u përpjekur për kriminelët e drogës. Kjo ka çuar në uljen e tregtisë në drogë: statistikat e qeverisë tregojnë se numri i rasteve të drogave që janë kapur në Itali nga ose nëpërmjet Shqipërisë ka rënë me rreth 80% në vitin 2018. Shqipëria ka ulur gjithashtu pastrimin e parave kriminale. Parlamenti shqiptar ka miratuar ligje për mbrojtjen e të drejtave të pakicave etnike dhe seksuale në Shqipëri. Shqipëria ka bërë përparim në lidhje me lirinë e shprehjes, por duhet të rrisë transparencën e reklamave shtetërore në media. Ka hapësirë ​​për përmirësime të mëtejshme në mbrojtjen e të drejtave të pronësisë, duke përfshirë regjistrimin e pasurive të paluajtshme në një regjistër toke. Shqipëria ka miratuar legjislacion të ri për të mbrojtur këtë mbrojtje ligjore. Së fundmi, Shqipëria ka futur reforma në administratën publike. Progres është bërë në aspektin e transparencës dhe efikasitetit të shërbimeve publike.

Përveç kësaj, raportuesi fitoi një përshtypje të funksionimit të demokracisë në Shqipëri. Fakti që janë bërë lëvizje për të filluar reformën zgjedhore për të forcuar demokracinë është një shenjë e mirë. Megjithatë, raportuesi ka shqetësime në lidhje me marrëdhëniet e ndërprera midis qeverisë dhe partive opozitare. Përfaqësuesit e zgjedhur të popullit nga dy partitë më të mëdha të opozitës kanë bojkotuar aktivitetet parlamentare dhe madje kanë dalë nga Parlamenti në protestë kundër qeverisë, e cila sipas mendimit të tyre e ka komprometuar rezultatin e zgjedhjeve dhe ka shkelur të drejtat e tyre parlamentare. Që atëherë, vendet e tyre janë marrë nga anëtarët e tjerë të partisë të gatshëm për të kryer detyrat e tyre parlamentare. Kjo situatë është një shenjë e marrëdhënieve të vështira politike në Shqipëri.

Pasi që kjo është një çështje e brendshme politike, raportuesi nuk mund dhe nuk do të bëjë asnjë gjykim për këtë. Megjithatë, ndarja dhe mungesa e bashkëpunimit pengon funksionimin e demokracisë. Raportuesi shpreson se do të ketë pajtim të shpejtë midis opozitës dhe partive qeveritare, ndërsa ato lëvizin përpara në zhvillimin e një vizioni të përbashkët për qeverisjen dhe demokracinë në vendin e tyre. Së fundi, raportuesi vëren se njerëzit që ai foli për të ngritur disa argumente shtesë në favor të hapjes së negociatave për anëtarësim. Disa argumentuan se kuadri i rreptë i negociatave për anëtarësim i ofron Shqipërisë mjetet dhe presionin e jashtëm të nevojshëm për të zhvilluar më tej sundimin demokratik të shtetit. Hyrja në BE mund të jetë pika përfundimtare e këtij procesi, por kjo nuk duhet domosdoshmërisht të jetë kështu.

Disa folës gjithashtu ngritën argumentin gjeopolitik: perspektiva e anëtarësimit të Shqipërisë në BE sjell stabilitet në rajon, që argumentojnë folësit, është në interes të BE-së, veçanërisht pasi fuqitë e huaja si Kina dhe Turqia dëshirojnë të rrisin ndikimin e tyre në Shqipëria dhe, me të, Evropa Juglindore. Në të njëjtën kohë, u theksua se popullsia shqiptare po shikon drejt BE-së. Gjithashtu u tha se nëse perspektiva e anëtarësimit në BE shtyhet vazhdimisht, kjo krijon përshtypjen se BE nuk e dëshiron Shqipërinë. Një ose dy njerëz që raportuan fituan përshtypjen se BE po zhvendos postet e hapjes për negociata për arsye në lidhje me politikën e brendshme dhe të brendshme të BE-së dhe jo për arsye të lidhura me kriteret e vendosura për Shqipërinë.

Kjo mund të ketë një efekt demotivues. Disa folës morën mendimin se reformat shqiptare janë të pakthyeshme, gjë që duhet të ofrojë bazë për hapjen e negociatave. Së fundi, u theksua në mënyrë të përsëritur se asnjë vendim nuk është bërë lidhur me pranimin e Shqipërisë në BE në këtë fazë. Vendimi ka të bëjë me hapjen e negociatave, të cilat patjetër do të kërkojnë shumë vite dhe anëtarësimi do të merret parasysh vetëm kur janë plotësuar të gjitha kërkesat për anëtarësimin në BE.

