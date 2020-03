Nesër mblidhet Komisioni Hetimor për shkarkimin e Metës

Ju sugjerojme



Komisioni Hetimor për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, do të mblidhet ditën e martë. Mbledhja e komisionit do zhvillohet online, në kryesi do të jetë vetëm kryetari Ulsi Manja i cili do drejtojë mbledhjen online me deputetët që ndodhen në banesat e tyre.





Në mbledhjen e fundit të këtij komisioni ishte kreu i KED, Ardjan Dvorani i cili dëshmoi sa i përket emërimeve në Gjykatën Kushtetuese të cilat sollën dhe përplasjen e tij me Presidentin Meta.









Ndërkohë që Komisioni Hetimor për presidentin, i ngritur për të hetuar anulimin e dekretit për zgjedhjet e 30 Qershorit zgjeroi objektin e hetimit duke përfshirë edhe çështjet e debatit për emërimin e anëtarëve të Kushtetueses.

