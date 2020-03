Nesër nga Londra riatdhesohen 132 shqiptarë (Emrat)

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Ambasada shqiptare në Londër ka publikuar emrat e 132 shqiptarëve që ndodhen në Britaninë e Madhe dhe që do të rikthehen ditën e nesërme në Shqipëri përmes një avioni charter.





“Të dashur bashkëatdhetarë, ju informojmë se fluturimi me çarter Londër (Luton) – Tiranë (Rinas) do të jetë nesër më datë 1 prill, në ora 12:00.









Bashkëlidhur është lista e pasagjerëve që do të nisen nesër për në Tiranë me avionin çarter nga aeroporti i LUTON.

Të gjithë personat e listës duhet të paraqiten jo më vonë se 3 orë përpara fluturimit. Të gjithë udhëtaret duhet të jenë të pajisur me maskë dhe me doreza, të cilat do të mbahen gjatë gjithë udhëtimit”, thuhet në njoftimin e ambasadës shqiptare në Londër.

Etiketa: riatdhesim