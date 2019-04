Nesër Parlament dhe protestë, çfarë pritet të ndodhë

Ju sugjerojme

Ditën e nesërme do të zhvillohet seanca e radhës parlamentare. Mazhoranca do të vijojë normalisht seancën, me projektligjet që janë për tu diskutuar në rendin e ditës. Në seancë do të diskutohet edhe interpelanca e opozitës së re në parlament për sa i përket ngjarjes së grabitjes së bujshme në Rinas, për dinamikat e së cilës do të përgjigjet ministri Sandër Lleshaj.

Ndërkohë në ambjentet e jashtme, opozita e bashkuar do të zhvillojë protestë. Gazeta Mapo mëson se në orën 9:30 opozita u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkohen në protestën para Parlamentit. Policia nga ana e saj ka marrë masa që protestuesit të mos u afrohen deputetëve. Pedonalja do të jetë e bllokuar, gjithashtu edhe zona në krah të Parlamentit, te Kalaja e Tiranës, aty ku deputetët do të futen në Parlament. Policia gjithashtu do të jetë e pajisur me gaz lotësjellës dhe makina që hedhin ujë, të cilat do përdoren nëse protestuesit do të tentojnë të hyjnë në Parlament.

Protesta e opozitës do të drejtohet nga të rinjtë e PD-së.

Etiketa: proteste te parlamenti