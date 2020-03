Nesër pas orës 13.00 deri të hënën në 5 të mëngjesit, gjithçka mbyllur

Ju sugjerojme



Duke filluar nga dita e nesërme orari i lëvizjes për qytetarët do të ndryshojë dhe nuk do të jetë më në dy fasha kohore. Lajmin e ka bërë të ditur Kryeministri Edi Rama i cili me anë të një postimi në rrjetet sociale ka njoftuar se duke filluar nga dita e nesërme, orari i lëvizjes do të jetë nga ora 05:00 deri në orën 13:00. Ky do të jetë në vijim edhe orari i pikave të shitjes së ushqimeve, ilaçeve apo shërbimeve bankare, si edhe orari i punës së punonjësve të administratës.





Ndërkohë, Rama ka njoftuar se për sa i përket fundjavës, duke filluar nga dita e nesërme në orën 13.00, gjatë gjithë ditës së diel, deri të hënën në orën 05.00, do të jetë gjithçka e mbyllur, në të gjitha qendrat urbane të Shqipërisë. Në rrugë do të jenë vetëm forcat e policisë, ushtrisë, njësive kritike të shërbimeve shtetërore dhe atyre të kompanive mediatike.









Etiketa: gjithcka e mbyllur