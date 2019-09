Nesho: Do të ketë një zgjidhje politike që do të vijë nga BE e SHBA

Ju sugjerojme

Flet diplomati i njohur, Agim Nesho

Kriza ka hyrë në sezonin e ri dhe tashmë shpresat janë së mund të ketë lëvizje në planin ndërkombëtar. Çfarë prisni në këtë drejtim? A do marrin rolin e protagonistit ndërkombëtarët, të cilët deri më tani kanë deklaruar se gjërat duhet të zgjidhen nga vetë shqiptarët?

Në demokracitë e konsoliduara problemet e brendshme duke përfshirë edhe krizat politike zgjidhen nga vetë institucionet. Sa më funksionale të jenë institucionet demokratike aq më thjesht është për të gjetur konsensusin dhe shkuar përpara. Në këtë kuptim, ndërkombëtarët kanë insistuar që krizat e përsëritura në demokracinë Shqiptare të zgjidhen nga vetë Shqiptarët. Për arsye se një zgjidhje e imponuar nga jashtë do të jetë një zgjidhje e përkohshme, e cila nuk do të shërojë thelbin e të gjitha problematikave për të gjetur atë zgjidhje aq shumë të nevojshme dhe jo thjesht gjetjen e një zgjidhje për të kaluar krizën momentale. Për këtë arsye, ndërkombëtaret me të drejtë kanë insistuar që kjo eksperiencë të zhvillohet edhe në Shqipëri. Por lufta politike në Shqipëri është gjithmonë e tejskajshme sepse edhe interesat e pushtetit, ashtu si edhe përgjegjësia dhe transparenca ndaj veprimtarisë që kanë zhvilluar, tregojnë që edhe partitë politike të sprovuara nga pushteti e kanë të vështirë të heqin dorë prej tij. Jo se duan të respektojnë votën popullore por se duan të mbrojnë interesat e tyre. Sot kriza në Shqipëri ka arritur një stad të tillë që nuk mund të zgjidhet pa ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Palët kanë kaluar në ekstrem, konditat janë shumë të forta, dhe në shumë raste janë përjashtuese, prandaj kërkojnë një arbitër. Dhe këtë arbitër më mirë sesa Bashkimi Europian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund ta bëjë tjetër.

Lëvizjet kryesore këto ditë janë bërë në Berlin të Gjermanisë. A do jetë Gjermania vendi që do marrë rolin e negociatorit, ndërkohë që opozita pretendon se ndërhyrjet gjermane janë refuzuar nga mazhoranca në fillim të verës?

Në tetor të këtij viti sigurisht vendet e Bashkimit Europian do të ndjekin ato vendime që i kanë marrë më parë një vit më parë në Samitin e Sofjes, kur kushtëzuan Shqipërinë dhe Maqedoninë me shtyrjen me një vit të hapjes së negociatave për anëtarësim në Bashkimin Europian. Vizita e fundit e kryeministrit shqiptar në Berlin si kryeqendra e Bashkimit Europian, është e mirëpritur për vetë rolin që ka Gjermania si një nga demokracitë më të fuqishme që për Ballkanin ka rolin udhëheqës. Mënyra sesi do të evoluojë qëndrimi Gjerman varet nga plotësimi i kushteve dhe kompromiseve që do të ofrojë pala Shqiptare. Ne jetojmë dhe e njohim faktin që situata në Shqipëri është në kushtet e një krize politike shumë të rëndë, të demokracisë, dhe një krize institucionale. Brukseli pavarësisht zgjidhjeve gjeopolitike nuk mund të mbyllë sytë përpara kësaj çfarë po ndodh në Shqipëri. Se nuk është çështja se lidhet vetëm me Shqipërinë por është çështja e kompromentimit të atyre vlerave që janë në themel të krijimit të organizatës së Bashkimit Europian. Është në dëshirën e Shqipërisë dhe Maqedonisë t’i bashkohen kësaj organizate, ashtu si edhe në vullnetin e tyre për të plotësuar standartet europiane. Avancimi në këtë proces integrimi bazohet në arritjen dhe meritat që ka çdo vend në këtë proces. Nuk është thjesht vetëm një proces teknik por është një proces gjithëpërfshirës ku kërkohet që të gjitha standartet ekonomike, sociale, politike, të përputhen afërsisht me standartet e BE në të cilën këto vende aspirojnë të bëjnë pjesë.

Berlini sigurisht ka në dorë të vërë kushtet por jo vetëm. Janë vende të tjera si Franca, Hollanda, por edhe vende të tjera të BE, si Greqia që e shikojnë me skepticizëm progresin që ka bërë Shqipëria gjatë këtyre kohëve duke lënë pa zgjidhur një problematikë që për ta është shumë e rëndësishme, si në mbrojtjen e të drejtave të minoritetit, funksionimin e shtetit të së drejtës, luftën kundër krimit të organizuar, luftën kundër korrupsionit. Tjetër vështirësi për hapjen e negociatave është edhe fluksi i rritur i shqiptarëve që emigrojnë në vendet e Bashkimit Europian dhe kërkojnë edhe strehim politik. Në këtë kuptim Bashkimi Europian, dhe veçanërisht Gjermania, do të marrë rolin e një kujdestari dhe këto negociata nuk mund të hapen minimalisht pa kondita. A është mirë që Shqipërisë ti refuzohet sërish hapja e negociatave? Sigurisht që të tërë njëzëri si në pozitë ashtu edhe në opozitë si shqiptarë duam që të nisë procesi i negociatave. Është më mirë që ne të jemi brenda familjes ku edhe konditat do të jenë më të forta dhe kërkesë-llogaria më e fortë sesa të shikojmë që një Shqipëri në zemër të Europës të valëvitet në bazë të interesave të momentit sa në një krah në krahun tjetër.

Amerikanët nga ana e tyre kanë insistuar vazhdimisht se çështjet duhet të zgjidhen brenda institucioneve. Shpresa e tyre mbetet tek reforma në drejtësi, që do të qartësojë edhe situatën politike. A ka një dallim mes BE dhe SHBA në këtë drejtim dhe sa realiste janë pritshmëritë që kriza të marrë zgjidhje prej reformës në drejtësi?

Amerikanët do të jenë pjesë e zgjidhjes së çështjeve ballkanike edhe në Shqipëri për arsye të vetë proceseve demokratike të viteve ’90, që për vendet e Ballkanit, gjatë procesit të shpërbërjes së Jugosllavisë, roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte dominant dhe jo vetëm në mbrojtjen e krijimin e stabilitetit dhe paqes në Ballkan por si një fanar për ruajtjen e standarteve demokratike. Revolucioni demokratik i Europës Lindore kishte një model. Dhe ky model ishte shteti i lirë, demokratik Amerikan. Ky ishte frymëzimi i madh për të gjithë banorët të cilët kishin jetuar një diktaturë të fortë komuniste për një periudhë të gjatë kohe. Dhe si e tillë, impakti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës si dhe forca e saj në zgjidhjen e problemeve e ka bërë një faktor negociues të domosdoshëm për të krijuar besimin por edhe për të patur zgjidhje sa më të qëndrueshme. Kur do të përfshihen Amerikanët në zgjidhjen e këtyre problemeve? Stadi aktual ka arritur që kriza të thellohet dhe kjo ka ardhur, në disa raste, edhe për shkak të vetë veprimeve të Amerikanëve të cilët duke mos njohur realisht situatën brenda vendit, duke tejkaluar dhe mosrespektuar institucionet vendimmarrëse, menduan që krizën mund ta kalojnë duke mos krijuar destabilitet. Situata e krijuar është e papranueshme, jo vetëm për Shqiptarët, për rikthimin e një sistemi bipartiak të një demokracie të asfiksuar, por është edhe për vetë ata sepse Shqipëria tashmë është një anëtar i NATO-s dhe në bazë të të qënit anëtar si i NATO-s ashtu edhe Bashkimit Europian duhet të konkurosh dhe të kesh standartet demokratike duke respektuar si kriteret e Kopenhagenit ashtu edhe standartet demokratike të NATO-s.

Shqipëria në këtë krizë do të ketë një zgjidhje politike. Si do të jetë ajo? Do të vijë nga kushtet e vendosura nga Bashkimi Europian, Gjermania, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilët po shikojnë për një zgjidhje sa më të afërt, sa më të pranueshëm, një zgjidhje në normalitet pa provokuar stabilitet./MAPO.AL/

