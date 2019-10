Netflix: Fshijmë llogaritë nëse përdoruesit shkëmbejnë fjalëkalimet

Ju sugjerojme

Kompania Netflix ka deklaruar se monitoron çdo llogari të hapur dhe çdo person i cili e ndan fjalëkalimin e tij me miqtë dhe të afërmit. Shefi ekzekutiv i Netflix, Greg Peter deklaron se është duke punuar për të evidentuar rastet e abuzimit me llogaritë dhe shpërndarjen e e tyre. Aktualisht ajo kompania mundëson përdorimin e 1 llogarie nga 4 pajisje të ndryshme në të njëjtën kohë.

Por ky numër mund të rritet pasi ajo mund të përdoret nga një grup më i madh se 4 personash me kushtin e vetëm që mos të përdoret llogaria në të njëjtën kohë.









I pyetur në një intervistë se çfarë do të ndërmarrë kompania për këtë fakt, Peter përgjigjet se Netflix po i monitoron të gjithë përdoruesit dhe në momentin që do të evidentohet një shkelje, kompania do të bllokojë llogaritë.

Shpërndarja e fjalëkalimeve mes përdoruesve dhe personave të tjerë i kushton shumë para në buxhetin e Netflix. Nëse dikush kërkon të shohë nëpërmjet llogarisë së tij në më shumë se 4 pajisje, përdoruesi duhet të paguajë shtesë. Një prej teknologjive që do të përdorë kompania për të monitoruar njerëzit është nëpërmjet inteligjencës artificiale.

Në një konferecë mbi teknologjinë , CES 2019 në Las Vegas të mbajtur në janar është prezantuar një sistem i dizenjuar për të sinjalizuar shpërndarjen e llogarive mes përdoruesve.

Sistemi i lejon kompanisë për të analizuar se sa persona të ndryshëm përdorin accountin dhe në sa pajisje të ndryshme e futen. Sipas një studimi, ky sistem do t’i shpëtojë kompanisë një vlerë prej 9.9 miliardë dollarësh.