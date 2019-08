Nga 16 shtatori ja si do rinovohet patenta, lehtësohet procedura

Ju sugjerojme

Drejtoria e Transportit Rrugor njoftoi se nga data 16 shtator do të ndryshojë procedura për rinovimin e patentës. Gjithashtu do ofrohet lehtësi edhe për qytetarët që iu është dëmtuar patenta ose u ka humbur. “Përveç rinovimit, qytetari do gëzojë edhe të drejtën të marrë dublikat! Dublikati, pa qenë nevoja për raport mjekësor, as foto të re, rikonceptohet si një shërbim i ri dhe me tarifë më të ulët për qytetarin!

Tani do të aplikojnë më thjeshtë, jo 3 herë: depoziton 1 herë denoncimin dhe në afatin ligjor të prodhohet kartoni dublikat – tërheqja dhe nga i afërm me vetëdeklarim, pa mbajtur peng emigrantë a kë ka plane udhëtimi – ose aplikon/dorëzon kartonin e dëmtuar, merr dublikatin. Në Tiranë brenda 30 min!

Edhe nëse zgjedh rinovimin, që kërkon foto të re dhe raport mjekësor, aplikimi i tëri në një herë. Për humbjen që ka detyrim denoncimin, në afatin ligjor, prodhohet kartoni i ri. Kush dorëzon kartonin të dëmtuar dhe rinovon, e merr direkt. Në Tiranë, prodhimi brenda 30 min”, – thotë Drejtoria e Transportit Rrugor

