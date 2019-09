Nga Austria në Vlorë, dy anekdota që frymëzojnë kuqezinjtë në Francë

Ju sugjerojme

Shqiptarët, kudo që jetojnë e punojnë, jo vetëm brenda territorit shtetëror, janë sonte sy e veshë nga kombëtarja kuqezi. Ajo duhet të “nusërojë” në një stadium të “frikshëm” si “Stade de France”, duke pasur përballë as më pak dhe as më shumë, por kampionët e botës në fuqi.

Shanset e Edy Reja me të tijtë janë shumë të pakta, teorikisht dhe referuar forcave e potencialit të dy kombëtareve, megjithatë nga të katër anët po marrin mesazhe mbështetjeje se mund t’ia dalin. Kështu ka bërë edhe ish-futbollisti i njohur kuqezi dhe i Vllaznisë, Roland Luçi, që përmes faqes së “Facebook” ka shkruar:

“Ja pra qe kemi shanse…

– Ti lot sot kunder Krojfit, ai eshte lojtar me i mire se ti, me i miri ne bote, a e ke problem?

– Ai mund te jete me i miri ne bote, por qe te jete me i mire se une, duhet te ma provoje sot ne fushe.

M’u kujtua kjo shprehje e nje lojtari te madh te nje vendi te vogel, ne vigjilje te ndeshjes se ekipit tone kombetar kunder kampioneve te botes. Dhe kampionet e botes po i rrejti mendja se fitojne, sepse jane kampione bote, do te zhgenjehen.

Ata duhet te na e provojne sot ne Paris se jane me te mire se ne, perndryshe…, ky do te ishte shansi yne sot kunder Frances!”

Nuk ka vonuar dhe një tjetër mesazh, në formë komenti për statusin e Luçit ka ardhur nga Vlora. Së andejmi ka dhënë “kushtrimin” në formën e tij Shpëtim Gjika, ish-president i Flamurtarit:

“Kur e pyetën Rrapo Tahon gazetarët spanjollë në prag të ndeshjes së Flamurtarit me Barcelonën se si ndjehesh që do të luash perballë Mark Hughes, i cili etiketohej si “demi i kuq”, i madhi Rrapo Taho u përgjigj: I thoni që perballë do tëme ketë mua, “demin e zi”!

Dhe historia më pas dihet!”

/TS/

