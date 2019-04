Nga karikatura e Kapexhiut te reagimi i Bashës për Ditmir Bushatin

Ju sugjerojme

Ditmir Bushati, ish-ministër i Jashtëm i socialistëve për thuajse gjashtë vite, mbajti një ditë më parë një fjalim në Kuvend, që bëri bujë në opinionin publik. Pas këtij fjalimi, reagimet kanë qenë të pakta. Disa socialistë të intervistuar nga Report TV thanë se distancohen nga komentet e Bushatit se mazhoranca po tregohet arrogante.

Ndërkohë online u përhap si valë një spekulim se kryeministri Edi Rama e ka kërcënuar Bushatin duke i thënë se do e bëjë ‘heroin e gjashtë të Vigut’.

Për Bushatin pati një koment edhe kreu i opozitës, Lulzim Basha në një intervistë për Dojçe Velen.

“Ka shumë zëra, publikë dhe jo publikë, të cilët konfirmojnë se problemi i kapjes së shtetit nga krimi i organizuar, është po kaq problem kombëtar sa ç’është problem për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Padyshim që unë uroj që Partia Socialiste e Shqipërisë të gjejë forcën t’i shërbejë këtij projekti të madh kombëtar, këtij transformimi kombëtar, për të ndërtuar së bashku vlerat europiane në Shqipëri. Duke filluar me zgjedhjet e lira dhe të ndershme, duke filluar me ndëshkimin e politikanëve të kapur duke vjedhur zgjedhjet e kaluara, duke vjedhur në afera të tmerrshme korruptive paratë e taksapaguesve shqiptarë. Dhe në këtë kuptim, ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me të gjithë ata të cilët duan një të ardhme europiane për Shqipërinë,” tha Basha.

Kurse mjeshtri Bujar Kapexhiu ka përgatitur një karikaturë virale për Ditmir Bushatin dhe Edi Ramën.

