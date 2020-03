Nga nesër këmbësorët do dalin vetëm në dy orare, shtrëngohen masat

Ju sugjerojme



Nga nesër qytetarët mund të lëvizin në rrugë nga ora 6 e mëngjesit deri në 10 të paradites dhe nga ora 16:00-18:00 e mbasdites. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar masën e re, vetëm pak orë pasi shumë qytetarë janë parë të lëvizin në këmbë në Tiranë e Durrës.





Kush lëviz jashtë këtyre orareve, do të ndëshkohet me gjobë 10 mijë lek të reja dhe nuk do të përfitojë nga paketa finaciare shtetërore. Gjithashtu do ndalohet ecja në rrugë me persona të tjerë në krah.









Postimi i Ramës:

🔴 MESA DUKET NUK PO KUPTOHEMI SIÇ DUHET ME DISA QË S’DUAN TA MARRIN VESH SE NUK ËSHTË KOHË SHËTITJESH

🔴 NGA NESËR DALJA E KËMBËSORËVE DO TË KUFIZOHET VETËM NË FASHAT ORARE 06.00 – 10.00 dhe 16.00 – 18.00

🔴 NGA NESËR DO TË NDALOHET DALJA NË KËMBË RRUGËVE ME PERSONA TË TJERË NË KRAH!

🔴 SHKELJA E KËTYRE RREGULLAVE DO TË NDËSHKOHET ME GJOBË 10.000 Lekë DHE SHKELËSIT NUK DO TË MARRIN ASNJË NDIHME SHTETËRORE NGA PAKETA FINANCIARE E SOLIDARITETIT NË KUSHTET E KËSAJ LUFTE! 🔴 BOLL! NJË PAKICË E VOGËL FARE INDIVIDËSH TË PAPËRGJEGJSHËM NUK MUND TË SABOTOJNË SAKRIFICËN E NJË POPULLI TË TËRË, DUKE RREZIKUAR JETËN E TYRE DHE TË NJERËZVE TË TJERË! 🔴 NDJESË 1000 HERË🙏 PO KJO ËSHTË LUFTË DHE S’KA ASNJË RRUGË TJETËR! 🔴 FRIKË ASPAK, KUJDES PO! ME HIR OSE ME PAHIR! DIELLI ATY DO JETË PRAPË, NDËRSA JETËT E HUMBURA NUK KTHEHEN MË!

