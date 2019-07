Nga pushimet në krye të detyrës, ja ku do ta shikojmë Marinën

Ju sugjerojme

Pushimet ekzotike për Marina Vjollcën dhe Getoar Selimin duket se kanë përfunduar. Tashmë moderatorja i është rikthyer angazhimeve të saj profesionale. Ky fakt është bërë i ditur nga vetë ajo, përmes komenteve të shkëmbyera me të motrën në rrjetin social “Instagram”.

“Se harrova me të thënë: Mirëmëngjes! Si u gdhive? Herët qenke zgjuar sot”- i ka komentuar Lira Vjollca me shaka, e cila ka marrë nga Marina si përgjigje: “Isha në punë o shpirt, tani u ndërrova. Më ka marrë malli o dashni.”

Shkëputja e gjatë e moderatores nga spektaklet televizive ngriti dyshimet se nuk do të shihej më në televizionin Klan, por “Icon Style” shkruan se Marina do të vijojë të prezantojë “C’est la vie”. Dhe me ç’kuptohet, puna për sezonin e ardhshëm ka filluar që tani.

Etiketa: marina vjollca