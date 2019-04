 Nga S.Mane, te gruaja e Y.Ndroqit, kujt i hiqen targat diplomatike

Ju sugjerojme

Janë 41 persona të cilëve do tu hiqen targat diplomatike, pasi kishin titullin “Konsuj Nderi”. Gazeta Mapo zbardh listën e të gjithë atyre Konsujve të Nderit që kanë targa diplomatike dhe do t’ju hiqen. Në kë listë përfshihen emra të njohur, si Samir Mane, gruaja e Ylli Ndroqit, Mimoza Ndroqi dhe shumë emra të tjerë.

“Në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme do të merren të gjtha masat ligjore që këto targa të dalin jashtë funksioni. Tashmë jemi në një pores reformimi të pasaportës diplomatike. Të gjithë ata që preken nga vendimi i sotëm duhet të nisini dorëzimin e pasaportave diplomatike. Kjo iniciativë do të ndahet hollsisht në vazhdimësi”, – u shpreh Gent Cakaj ditën e sotme.

Pavarsisht se Cakaj tha që janë 38 persona, duke se lista është më e gjatë.

1. Samir Mane Tajlandë

2. Mimoza Ndroqi Kosovë

3. Arben Malaj Austri

4. Agron Papuli Koreja e Jugut

5. Avni Ponari Japoni

6. Rodolf Xhillari Izrael

7. Gentian Sula Malajzi

8. Përparim Kalo Danimarkë

9. Mentor Nazarko Kosovë

10. Gjergj Leqejza Austri

11. Shaban Xhabrahimi Bangladesh

12. Fabrice Wallaert Belgjikë

13. Fiqiri Kllari Bosnje Hercegovinë

14. Krenar Loloçi Kanada

15. Sotiraq Guga Estoni

16. Bardhyl Minxhozi Finlandë

17. Isuf Berberi Islandë

18. Bujar Lybesha Marok

19. Vladimir Avrami Qipro

20. Esat Ademi San Marino

21. Faik Dizdari Sllovaki

22. Kastriot Haska Lituani

23. Teodor Bilushi Itali

24. Vito Antonio Stigliani Itali

25. Tomë Preku Maltë

26. Salim Hoxhaj Bullgari

27. Artan Stroka Sierra Leone

28. Elvis Toçi Rumani

29. Belma Çela Mongoli

30. Dorian Sadiku Portugali

31. Kliti Hoti Hungari

32. Sokol Kraja Letoni

33. Marinela Jazoj Norvegji

34. Varuzhan Piranjani Armeni

35. Seyhan Pencabligblig Pakistan

36. Loritan Prespa Filipine

37. Gerian Kuka El Salvador

38. Zenel Hoxha Afrika e Jugut

39. Mirton Lika Sri Lanka

40. Bledi Bajraktari Ukrainë

41. Ilir Trebicka Uruguaj

