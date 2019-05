Nga shenja e tij e Horoskopit, do zbuloni si ta “çmendni” në shtrat

Ju sugjerojme

Raporti në çift është shumë kompleks dhe duhet bërë çdo gjë e mundshme për të pasur një lidhje të shëndetshme.

Marrëdhëniet seksuale janë një faktor që ndikon në vazhdimësinë e jetës në çift. Zbulo preferencat intime të Horoskopit dhe si të çmendësh çdo shenjë zodiakale!

Dashi

Dashi është instiktiv dhe ankthioz. Nuk i pëlqen shumë të lutet në shtrat. Është i nxehtë nga natyra dhe do një raport pak të egër, në vende të papritura dhe madje në rrezik se mund të shihet. Sekreti: Lëre të komandojë dhe tregohu e hapur për të provuar gjëra të reja.

Demi

Pak i pasigurtë, kjo shenjë ka nevojë të ndihet e sigurtë që të lëshohet tërësisht në shtrat. Për më tepër, nuk i pëlqen të djegë etapat, ndaj shijo momentin me të, sepse nga fillimi i lidhjes deri në shtrat, ka shumë rrugë për të bërë. Sekreti: I pëlqejnë masazhet, parfumet ekzotike dhe pak mister.

Binjakët

Janë kreativë dhe zbavitës nga natyra, ndaj edhe të brendshmet nuk do jenë ndryshe. Pozicione jo shumë konvencionale, pak dashuri të ëmbël dhe të rastësishme dhe lojërat, nxisin fantazinë e kësaj shenje. Sekreti : Mos kij turp t’i thuash gjithçka që të vjen në mend.

Gaforrja

Për Gaforren, momenti intim është një formë sublime e komunikimit, pra është një pjesë e rëndësishme e marrëdhënies dhe kjo shenjë është tejet e lidhur me intimitetin. Sekreti: Dorëzohet dhe hapet tërësisht kur ka besim tek partnerja.

Luani

Dramatik dhe intensive. Për të, vendet e luksit, pasqyrat glamour, janë afrodiziakë të vërtetë. Ndaj, mos harroni të përmirësoni ambjentin. Flit për atë që të pëlqen tek ai, lavdëro performancën e tij dhe formën fizike. Sekreti: Vëre në qendrën e botës dhe do të të trajtojë si një mbretëreshë.

Virgjëresha

Virgjëresha është metodik dhe i organizuar. Ky mund të jetë një imazh i ftohtë, por pas pak kohe intimiteti, hapet edhe ndaj çmendurive më të mëdha. Dashuron rafinimin dhe komfortin, ndaj mos tentoni fare në vendet publike. Sekreti: Planifiko një mbrëmje romantike dhe dërgo mesazhe ku të përshkruash atë që do të bësh.

Peshorja

Romantike, Peshorja preferon të krijojë skenarë dhe fantazi. Sytë janë shqisa më erotike për Peshoren, ndaj një dhomë e mobiluar bukur dhe veshjet e bukura janë tejet afrodiziake. Sekreti: Për të çmendur një burrë të Peshores, vish të brendshme sa më tërheqëse.

Akrepi

Kjo është shenja më e nxehtë e zodiakut. Për të, ky moment është një mënyrë për të shprehur ndjenjat për partneren. Vishu në mënyrë joshëse, fjalë erotike, vende të pazakonta. Sekreti: Nëse e lejon të udhëeqë, do zbulosh një botë të re, mbushur me kënaqësi dhe do ndihet i sigurtë duke eksploruar trupin tënd.

Shigjetari

Shigjetari është spontan, dashuron stilin e rastësishëm dhe të paplanifikuar. Zbavitja duhet të jetë prezente gjithë kohën. Një darkë e këndshme, mbushur me humor, është gjysma e rrugës për tek kënaqësia. Sekreti: Për të, një faktor afrodiziak është aventura, ndaj zgjidh vendet publike dhe pozicione jo normale.

Bricjapi

Fillimisht, burri i kësaj shenje është i ftohtë dhe i rezervuar, por dalë nga dalë, kur fiton siguri dhe intimitet, hapet, duke treguar se është tejet i zjarrtë. Sekreti: i pëlqen ta komandosh, por pa presion. Ndaj, kij durim dhe fitoje ngadalë.

Ujori

Origjinal, ekcentrik dhe spontan, Ujori pëlqen të vërë në praktikë të gjitha fanazitë, sidomos ato që përfshijnë vende të pazakonta. Për të çmendur një burrë Ujor në shtrat, flit me të për dëshirat e tua më intensive, stimulo imagjinatën e tij. Sekreti: Mos kij frikë të eksplorosh.

Peshqit

Peshqit janë romantikë dhe ëndërrimtarë. Për të, ky moment është diçka e jashtë zakonshme dhe duhet të përfshijë shumë intimitet. I pëlqen të bëjë gjithçka me qetë, të eksplorojë çdo pjesë të trupit për të zbuluar pika të reja kënaqësie.

Etiketa: shenja e horoskopit