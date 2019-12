“Kam 5 ditë pa gjumë”/ Rama në ish-Kënetë: Sa frikacakë qenkeni…

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama bashkë me ambasadorinë e BE-së në Shqipëri, Luigi Soreca, ka vizituar disa banesa në ish-Kënetë, për të parë nga afër dëmet e tyre. Përgjatë vizitës, Rama është njohur edhe me një familje të zonës, me të cilën nuk e ka kursyer batutën.

“Kam pesë ditë pa gjumë, nuk do fle këtu. Nuk kemi ardhur për të fjetur”– u shpreh e zonja e shtëpisë. “Të gjithë nga Gramshi keni ardhur, sa frikacakë qenkeni ju nga Gramshi. Do më kërkosh punë shteti tani ti”-tha Rama.









Etiketa: Durrës