“Ngacmoi të miturën”/ SHÇBA arreston maniakun, nën hetim oficerët e Komisariatit nr.4

SHÇBA ka arrestuar dje në kryeqytetit 21-vjeçarin me inicialet O.N., pas një ngacmimi seksual ndaj një vajze të mitur.





Ngjarja, në dukje e zakonshme, ngre pikëpyetje për metodën sesi trajtohen denoncimet nga Komisariatet e Policisë, si hallka e parë që duhet t’ju japë zgjidhje qytetarëve, e sidomos për mbrojtjen e të miturve.









Ngacmimi seksual ndaj të miturës ka ndodhur pasditen e 16 marsit, dhe rastësia që në zonën e Fushë-Farkës ka kaluar një nga patrullat ‘Shqiponja’ i ka dhënë tjetër rrjedhë historisë.

15-vjeçarja ka dalë me të atin për vrap, dhe në vrap e sipër e ka lënë babain në një largësi rreth 250 metra.

Rrugën ia ka prerë një motor, ku ndodhej ‘pretendenti’. Djali, tashmë i prangosur, 21 vjeç, ka zbritur nga motori dhe ka nisur të prekë vajzën. Në këtë moment, patrulla e Shqiponjave ka pikasur si të dyshimtë të riun, dhe ka zbritur.

Vajza iu ka rrëfyer “Shqiponjave” atë që ka ndodhur dhe menjëherë është bërë ndalimi. Efektivët e kanë dërguar O.N., në komisariatin 4., ku do të duhej të vijohej me procedurat.

E këtu vjen habia! Sa hap e mbyll sytë, djali është liruar. I ati i vajzës sapo ka mësuar se djali është liruar, është ankuar tek SHÇBA.

Pas verifikimeve, është zbuluar se oficerët e këtij komisariati nuk kanë kryer asnjë veprim për kallëzimin e të miturës, duke ndryshuar edhe veprën penale, nga “ngacmim seksual ndaj të miturës”, që dënohet me burg në “kanosje”, ku i arrestuari tashmë nga SHÇBA, për ngacmimin e të miturës mund të shpëtonte me një gjobë.

SHÇBA ka arrestuar të riun, si dhe ka nisur hetimet për oficerët e Komisariatit nr.4 bashkë me zinxhirin komandues të këtij Komisariati.

Manjakët në Tiranë, shqetësimi serioz për të gjithë që lëvizin në hapësirat publike

Manjakët seksualë janë rritur në Shqipëri, duke u kthyer në një shqetësim serioz për qytetarët. Për ta, nuk përbën asnjë problem kryerja e veprimeve të turpshme edhe në ambientet publike, ku mund të shihen nga shumë qytetarë, përfshi edhe fëmijët.

Raste të shumta denoncohen në rrjetet sociale, shihen nëpër urbanë, shëtitore, tek Liqeni apo parqe fëmijësh.

I fundit që u bë publik është rasti i shtatorit 2019, ku një manjak seksual i fiksuar pas katër vajzave që qëndronin me qira, i përndiqte dhe masturbohej përballë derës së apartamentit të tyre në Tiranë./dosja/

Etiketa: Arrestim