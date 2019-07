Ngjall polemika në Japoni me markën “Kimono”, reagon Kim Kardashian

Ju sugjerojme

Kim Kardashian ka shkaktuar debat të madh në Japoni për shkak të linjës së saj të re të të brendshmeve, të emëruar sipas veshjes tradicionale “Kimono”. Japonezët janë shprehur të revoltuar ndaj kësaj zgjedhjeje dhe madje kanë reaguar nëpër rrjete sociale duke përhapur hashtag-un #KimOhNo.

E frikësuar për humbjen radikale të blerësve që mund të pësojë në Japoni, Kim ka lajmëruar se do ta prezantojë markën e saj nën një emër të ri.

“Të jesh një sipërmarrëse dhe shefja e vetes ka qenë një nga sfidat më të dobishme, me të cilat jam bekuar në jetën time. Ajo që e ka bërë të mundur për mua pas gjithë këtyre viteve ka qenë lidhja direkte e komunikimit me fansat e mi dhe publikun. Jam gjithmonë duke dëgjuar, duke mësuar dhe duke u rritur – e vlerësoj shumë pasionin dhe perspektivat e ndryshme që njerëzit sjellin tek unë.

Kur njoftova emrin e linjës sime të të brendshmeve, e bëra këtë me qëllimet më të mira në mendje. Markat dhe produktet e mia janë ndërtuar me gjithë përfshirjen dhe diversitetin në thelbin e tyre dhe pas një mendimi dhe konsiderate të kujdesshme, do të prezantoj markën time Solutionwear nën një emër të ri. Do të jemi në kontakt së shpejti. Faleminderit për mirëkuptimin dhe mbështetjen tuaj”-ka shkruar Kim në “Instagram”.

Etiketa: instagram