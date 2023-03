Marrë nga gazeta “Koha Jonë” e datës 24 mars 1998, Përgatiti për Liberale.al, Laert Miraku

ZBULOHEN FATURAT-Agim Shehu ka sponsorizuar me buxhetin e Policisë fushatat e Berishës







PD ka zhvatur 1 miliard

Ceka: Demokratët të rikthejnë urgjent paratë në arkën e Ministrisë

Skandal financiar në Ministrinë e Brendshme. Paratë janë përdorur për mitingje partiake. Duket se Partia Demokratike do t’i kthehet numërimit të parave që ka shpenzuar gjatë periudhës kur fushatat elektorale, u kthyen në “dasma shteti”.

Rreth 100 milion lekë të reja, është borxhi që Partia Demokratike duhet t’i kthejë shtetit, borxh që ky grupim politik e ka “fituar” nëpërmjet shpenzimeve nga fondet e Ministrisë e Brendshme. “Janë përdorur nga buxheti i Ministrisë së Brendshme për të realizuar fushatën Sali Berisha në të gjithë vendin, që nga organizimi i eskortave të panumëruara dhe i automjeteve që shkonin pas karvanit të tij”, ka deklaruar Ministri i Brendshëm, Neritan Ceka, i cili sqaron se është Ministria e Financave ajo që këtej e tutje do të merret me proçedurat likujduese të kësaj shume, që më parë ishte nxjerrë nga buxheti i shtetit për nevojat e Policisë në të gjithë vendit.

Kjo shifër është arritur të konstatohet pas një kontrolli financiar që është kryer në Drejtorinë Ekonomiko-Financiare të Ministrisë së Brendshme, ashtu siç është vepruar në çdo dikaster tjetër pas vendosjes së qeverisë Nano.

Kështu kontroll-revizioni, i cili është marrë me mënyrën e përdorimit të parave në dikasterin blu, ka arritur në konkluzionin se pjesa më e madhe e tyre është shpërdoruar nga individët më me potencë në këtë institucion. Kryesisht paratë kanë shkuar në organizimin dhe funksionimin e mitingjeve të ish-partisë në pushtet, ku në rastet më të shumta njerëzit e Policisë janë përdorur si inspektorë privatë.

Në këtë shkelje ligjore, ku bëhet fjalë për shpërdorimin e milionave lekëve të shtetit, akuzohen direkt Zëvendësministri i Brendshëm, Ministri dhe Shefi i Logjistikës në Ministrinë e Brendshme. Por ndërsa mundet që emrat e autorëve që mbajnë përgjegjësi për këtë abuzim financiar të përballen me organin e akuzës, lekët janë menduar të vilen në një tjetër mënyrë. Një raport i hartuar nga inspektorët e kontrollit në Ministrinë e Brendshme dhe firmo- sur nga vetë titullarët e saj, do gjendet përballë drejtuesve të lartë të Qeverisë dhe pikërisht përballë Ministrit të Financave, Arben Malaj.

Burime të Qeverisë bëjnë të ditur se Ministria e Financave në bazë të ligjit për likujdimin e borxheve nga institucionet shtetërore, por kryesisht ato të partive politike, do t’i zgjidhë duke “krasitur” fondet që atyre iu takojnë normalisht gjatë vitit. Kësisoj firma e Arben Malaj, sigurisht pa përjashtuar miratimin e Qeverisë, do të bëjë që sot partia më e madhe e opozitës të shlyejë më shumë se 100 milion lekë. Por kjo jo duke përcaktuar afate apo gjetjen e mënyrave të tjera likujduese, por Partisë Demokratike në fondin që ajo merr nga Qeveria do t’i zbritet shuma e lartpërmendur. Të paktën ky është mendimi i deritanishëm nga drejtuesit e lartë të Qeverisë, ndërsa nuk dihet se cili do të jetë reagimi i Partisë Demokratike, që gjithsesi nuk mund të mohojë faktin se Policia ka qenë në shërbim të saj.

Për sa i përket shumës prej 100 milion lekë, në relacion thuhet se Partia Demokratike i ka marrë nga arka e Policisë, pra edhe nga pagat mujore të uniformave blu. Janë përdoruur me qindra forca polici dhe automjete që çdo ditë furnizoheshin me karburant për të shoqëruar dhe për të siguruar fushatën e liderve të PD.

Për më tepër nuk dihet nëse drejtuesit e Partisë Demokratike do të mbajnë përgjegjësi për këtë shpërdorim të parave, por gjithsesi emrat e ish-titullarëve të Ministrisë së Brendeshmë sot ndodhen në raportin që ky dikaster i ka kaluar institucionit të Financave. Dhe së shpejti ato do të gjenden nën peshën e hetimeve të Prokurorisë.

