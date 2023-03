Nga Laert Miraku

Ditët e sotme Turqia duket e gjunjëzuar. Tërmeti i 6 shkurtit njihet si lëkundja sizmike me pasojat më të rënda në 100 vitet e fundit në mbarë globin. Aktualisht numri i viktimave në Turqi është mbi 35,400 persona dhe mbi 41,200 persona duke përfshirë dhe ata që kanë humbur jetën në Siri.







Qeveria shqiptare menjëherë u solidarizua duke dërguar ekipin e saj të kërkim-shpëtimit. Gjithashtu shteti i dytë i shqiptarëve, Kosova ka dërguar ekipin e saj të kërkim-shpëtimit. Por shqiptarët nuk u mjaftuan me kaq. Deri tani janë nisur shumë kamionë nga shqiptarët të mbushur me ushqime dhe materiale të nevojshme për miliona turq të prekur nga tërmeti të cilët aktualisht janë strehuar në çadra provizore. Angazhimi i shqiptarëve ishte i madh dhe i menjëhershëm edhe për faktin se Turqia ishte nga shtetet kryesore që dha ndihma për shqiptarët në tërmetin e 26 nëntorit 2019 ku humbën jetën 51 persona. Sigurisht shifrat nuk kanë të krahasuar më atë që ndodhi në Turqi. Por gatishmëria për të ndihmuar njëri-tjetrin është parësore.

Pas vitit 1990 Shqipëria rriti ndjeshëm marrëdhëniet me Turqinë duke e bërë partnerin kryesor. Historia e një pushtimi 500 vjeçar u kthye në “vllazëri” dhe partneritet me njohje reciproke si dy shtetet të barabarta në fund shekullin XX dhe fillim shekullin XXI. Para tre dekadash, më 14 shkurt në faqe të parë të gazetës shkruhet se studentë shqiptarë u nisën për studime ushtarake në Turqi. Para tre dekadash Turqia bën shumë më tepër për shqiptarët se shtetet e tjera si Itali, Gjermani, SHBA-të ose Franca. Sot jemi ne duke ndihmuar Turqinë, sigurisht jo me përmasat e një “ish-perandorie”, por gjithçka mundemi e bëjmë me zemër për ata që sot janë në ditët më të vështira.

Ja çfarë shkruhet në gazetën “Rilindja Demokratike” e datës 14 shkurt 1993 në faqe të parë

Studentë shqiptarë u nisën për studime ushtarake në Turqi

Në kuadër të zbatimit të marrëveshjeve të përbashkëta midis Shqipërisë dhe Turqisë në fushën ushtarake, të shtunën paradite u nisën për studime ushtarake në Turqi një numër i madh studentësh ushtarakë shqiptarë. Ky numër është gati dy herë më i madh se numri i përgjithshëm i studentëve shqiptarë që ndodhen aktualisht me studime në Itali, Gjermani, SHBA, Francë etj.

Duke i përshëndetur këta studentë ministri i Mbrojtjes Safet Zhulali, tha se kjo ndodh për shkak të qëndrimit miqësor që Turqia mban me Shqipërinë. /Liberale.al/