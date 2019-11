Ngritja e SPAK/ Të hënën emërohen tetë prokurorët e rinj (Emrat)

Ju sugjerojme

Të hënën e javës së ardhshme, 25 nëntor, do të miratohen emrat e tetë prokurorëve që do të jenë pjesë e Prokurorisë së Posaçme. Në po të njëjtën ditë do të shpallet gara për pozicionin e drejtuesit të kësaj Prokurorie. Tetë prokurorët që do të garojnë për drejtimin e strukturës së njohur ndryshe si SPAK, janë:

–Altin Dumani,









-Arben Kraja,

-Behar Dibra,

-Edvin Kondilli,

-Elida Celami(Kaçkini),

-Ened Nakuçi,

-Enkeleda Millonai,

-Klodian Braho

Mbledhja do të zhvillohet pranë Prokurorisë së Përgjithshme, ku do të jenë të pranishëm Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, EURALIUS (EU Funded Project), OPDAT (Funded from the United States Department of Justice/ Assistance and Training and Technical Assistance Program), si dhe vëzhgues tё tjerё tё akredituar.

