Nis pushimet në Francë, zbulohet se kush po e shoqëron Kiarën

Moderatorja Kiara Tito ka tërhequr së fundmi vëmendjen me ndryshimin e bërë në look. E etiketuar për shumë kohë si bjonde, tanimë Kiara shihet me modelin më fiksues të momentit. Mirëpo, ajo ka treguar gjithashtu se ka nisur pushimet dhe se ndodhet në Francë, nga ku ka publikuar një foto në profilin e saj në “Instagram”.

E teksa e komentojnë kryesisht për pamjen, një fanse e ka pyetur Kiarën se cili person ia bën fotot kaq të bukura. “Mamaja ime”– i është përgjigjur moderatorja simpatike, duke zbuluar kështu se po pushon jashtë vendit sëbashku me të ëmën.

