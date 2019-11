Nita, avokatja modeste në një nismë për dinjitetin e fëmijëve

Ju sugjerojme

Nga Alessia Selimi

Me një shkollim dhe karrierë për t’u patur zili, e pandihmuar nga askush, Nita Shala thotë se shpesh herë mjafton veçse vullneti i mirë për t’i çuar gjërat përpara. Tepër e çiltër, pohon se nuk ka qenë aspak një rrugëtim i lehtë. Ajo ka hasur pengesa të shumta për t’u bërë pjesë e stafit akademik në Universitetin Publik të Prishtinës. Shkak u bë nepotizmi në këtë institucion. E shumë vite më parë, Fakulteti i Drejtësisë në Tiranë nuk e mori aspak parasysh profilin e saj profesional. Por, pavarësisht gjithçkaje, Nitës i pëlqen fort të reflektojë atë se çka i mëson sot studentëve; besimin në drejtësi.









Nita ka mbaruar studimet bachelor në Fakultetin Juridik dhe e vazhdoi masterin në drejtësi për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Luftën kundër Krimit të Organizuar Financiar në Itali. Ka fituar gjithashtu gradën magjistër për Kriminologji në Universitetin e Oksfordit. Por, kjo nuk është e tëra. Nita ka përvojë pune në institucione tejet të rëndësishme, jo vetëm në Shqipëri. Njihet po ashtu si themeluesja dhe drejtuesja e Global Shapers në Tiranë, iniciativë e Forumit Ekonomik Botëror për të angazhuar të rinjtë anembanë botës në zgjidhjen e problemeve në nivel vendor, rajonal dhe global. Dhe si e tillë, do të marrë pjesë në takimin e përvitshëm të Forumit (Davos 2020), ku do të ketë mundësi të dialogojë me drejtues biznesi, politikanë, përfaqësues akademie, udhëheqës fetarë dhe mediat nga e gjithë bota.

Në këtë të diel, Mapo i drejtohet pikërisht për qëndrimin ndaj drejtësisë së epur, besimin e palëkundur në një konstrukt të shëndetshëm shoqëror, si dhe për këmbënguljen për drejtësi tranzicionale. E ndarë midis Tiranës dhe Prishtinës, Nita e pranon ftesën tonë me shumë dashamirësi. Pa u kursyer aspak, tregon nyjet që e mbajnë lidhur ngushtë me këto dy kryeqytete.

******

Ju keni investuar tmerrësisht shumë në shkollim dhe karrierë. Si e keni parë veten përgjatë viteve?

Unë vij nga një familje avokatësh. Babain e kam patur avokat dhe gjyshin jurist, si dhe aktivist të të drejtave të njeriut në një kohë ku këto të fundit përdhoseshin haptazi. Pjesën më të madhe të fëmijërisë e kam kaluar pikërisht me tim gjysh, i cili ka qenë pjesë e atij grupi mendimtarësh që është përndjekur sistematikisht në Kosovë. Kësisoj, përkushtimi im në fushën e drejtësisë, nuk vjen nga hiçi. Po të kthej kokën pas, mund të them se kam qenë një njeri shumë sistematik, fjalëpak dhe punëshumë. Për mua ka prevaluar gjithmonë dëshira për të bërë gjëra pozitive, për t’i dhënë jetë impaktit social.

Themeluese dhe drejtuese e Global Shapers Tirana. Çfarë ju shtyu për t’u identifikuar si e tillë?

Sikurse mund ta dini, Global Shapers Tirana është iniciativë e World Economic Forum. Bashkëpunimi im me këtë të fundit ka lindur gjatë kohës që kryeja studimet për doktoraturë në Gjenevë, me idenë për të adresuar probleme vendore, por edhe për të menduar për probleme globale. Shoqëria jonë funksionon çuditshëm; brenda një konstrukti social ku gjithsecili, ndonëse e sheh veten të njëllojtë me palën përballë, veçmas mundohet të jetojë brenda sojit. Ndërkohë, problemi qëndron në faktin se të gjithë prekemi nga po të njëjtat probleme. Ideja për të parashtruar ide e zgjidhje, padyshim…kjo më shtyu për të marrë përsipër postin e themelueses dhe drejtueses së Global Shapers Tirana.

Global Shapers Tirana është konceptuar nga Forumi Ekonomik Botëror me qëllimin për të angazhuar të rinjtë. Si i shihni ju të rinjtë shqiptarë përballë problemeve vendore, rajonale dhe globale? Pikaset tek to interes dhe dëshirë për t’u angazhuar?

M’u kërkua që të themeloja Global Shapers në Tiranë, pasi u ktheva në Shqipëri. Kryeqyteti ishte pa një të tillë dhe sfida kryesore ishte ajo e të gjeturit të rinj të motivuar. Mund të dëgjosh pa frikë lart e poshtë se rinisë sonë i kanë dhënë antibiotik, por besomëni që nuk është e vërtetë. Unë jam njohur me mjaft të rinj që u ka lindur natyrshëm interesi për t’u angazhuar. Jam munduar t’i lë të kuptojnë se homologët kanë arritur të përmirësojnë dhe ndryshojnë shumë gjëra në vendin e tyre, vetëm në sajë të aktivizmit të thekshëm. Dhe, dal në konkluzionin se kjo “strategji” ka qenë e suksesshme…Global Shapers Tirana ka aktualisht ekspertë ligjorë në pozicione të ndryshme, si juristë apo ekonomistë.

“Ne zotohemi se do të eleminojmë tek fëmijët problemet e korrigjueshme të shikimit në Shqipëri.” Një premtim goxha i fortë…

I fortë, por tërësisht i mundur. Global Shapers Tirana ka arritur të ndërtojë një marrëdhënie bashkëpunimi me kompaninë ndërkombëtare optike okulistike, Essilor. Kemi marrë përsipër 24 shkolla në kryeqytet, ku shaper-at tanë ( individë formatues; me objektiva të mirëpërcaktuara) trajnojnë mësuesit për t’i bërë nxënësve një test shikimi. Ata që nuk e kalojnë, vizitohen nga mjekët e QSUT-së. Më pas, në bazë të rekomandimit të marrë, nxënësit përfitojnë syze nga Essilor. Në këto momente që po flasim, 15 mijë fëmijë kanë përmirësim të ndjeshëm dhe pozitiv të shikimit. Dhe të mendosh që jemi vetëm në fazën pilot…

Keni ndërmarrë edhe projektin e të promovuarit tek fëmijët konceptin e dinjitetit, që për hir të së vërtetës fut në kurthe labirinti edhe vetë të rriturit…

Është mjaft e vërtetë kjo që sapo thatë. Kur flasim për të drejtat e njeriut, për çdo dokument në nivel ndërkombëtar (Konventa Europiane, Karta), principi bazë është faktikisht dinjiteti dhe nevoja për të mbrojtur dinjitetin tënd dhe të tjetrit. Normalisht që ne nuk i vendosim fëmijët përballë trysnisë për të ofruar një përkufizim të shtjelluar të konceptit dinjitet, por i paraqesim shembuj. Ata reagojnë në një mënyrë spektakolare, duke na çuar rrjedhimisht tek bullizmi, diskriminimi dhe jo vetëm…Kësisoj, në një farë mënyre, ushqejmë vlerat themelore që duhen mbrojtur.

Për t’u rikthyer në të shkuarën, ju keni punuar në vitin 2009-2010 në Gjykatën e Hagës. Asokohe keni marrë përsipër rastin e Vlastimir Gjorgjevic, i cili u shpall fajtor për krimet e luftës në Kosovë. Kur thoni “drejtësi tranzicionale”, nënkuptoni vetëm ndjekje penale? Dhe, si e shihni implementimin e kësaj drejtësie në Kosovë dhe Shqipëri?

Jo, aspak. Drejtësia tranzicionale nënkupton gjithashtu edhe disa të drejta që u njihen familjes së viktimave. E kam fjalën për të drejtën për të ditur të vërtetën rreth viktimës, për t’u kompensuar, si dhe për të marrë garancinë për mospërsëritje. Drejtësia tranzicionale është një seri normash dhe praktikash që kombinohen me qëllim për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në të shkuarën, por edhe për të hedhur dritë drejt së ardhmes. Rasti i Kosovës është i veçantë. Mund të them se garancia për mospërsëritje është marrë nga krijimi i institucioneve, por nga ana tjetër nuk janë bërë ndjekje penale. Vetëm kohët e fundit është dëgjuar për viktimat e dhunës seksuale….Por, mua më duket më problematike drejtësia tranzicionale në Shqipëri. Nuk kam bërë një studim të mirëfilltë për të parë perceptimin e përgjithshëm, por më habit lloji i mbështetjes që i është ofruar personave të persekutuar gjatë komunizmit….

Ju aktualisht jepni pjesë e stafit akademik në Universitetin Publik të Prishtinës. Mirëpo, keni hasur pengesa të shumta për të qenë përballë auditoreve me studentë, kryesisht për shkak të nepotizmit. Si e keni përjetuar të gjithë këtë situatë të pakëndshme?

Unë e dija shumë mirë se çfarë më priste, jo më kot vendosa të mos stepesha. Doja të jepja një shembull. Është e habitshme në fakt, por kur futem në fakultet studentë të panjohur më afrohen dhe më thonë “faleminderit që je këtu”, duke më lënë të kuptoj se rastin tim e shohin si një fitore të drejtësisë. Kjo më jep shpresë, shumë shpresë për Kosovën….

A mund të vendosni në një peshore Fakultetin e Drejtësisë së Prishtinës dhe atë të Tiranës?

Në fakt, unë nuk kam fare kontakte me Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë. Kam aplikuar shumë vite më parë për pozicionin e asistentit, me master nga Oksfordi dhe konfirmimin për doktoraturë nga Gjeneva. Por, nuk u është dukur me interes që të më rekrutojnë…(Qesh)

Ju karakterizon një thjeshtësi e jashtëzakonshme. Mos ndoshta e shihni si çelës suksesi?

Mund të them se kam punuar me njerëz me poste shumë të larta, që më kanë mësuar se nuk ke përse të tregosh medoemos se kush je, kur në të vërtetë mjafton të flasë puna e bërë.

Çfarë dite ju pret pas kësaj interviste?

(Qesh)…Përpara se të vija drejt jush, zgjimi u shoqërua me të puthurat e vajzës sime të vogël, Una. Pasi u vendosëm përballë një puzzle, ashtu siç bëjmë përherë, iu drejtuam kopshtit. Pas këtij takimi, do të rend drejt saj…Pasditet i kaloj padyshim me familjen, duke i lexuar vajzës libra interesantë, ku personazhi i keq mund të jetë gjithashtu i mirë.

