Një dasmë në kohën e koronavirusit, më pak të ftuar dhe pa puthje

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Edhe pse në Itali për shkak të përhapjes së koronavirusit është vendosur të anulohen të gjitha eventet publike përfshirë dasmat apo dhe funeralet, shumë çifte janë të vendosur të kurorëzojnë dashurinë e tyre.

Ndoshta nuk është ceremonia që ata do të kishin dashur me shumë të afërm dhe miq por sido që të jetë, ata e marrin bekimin e priftit. Edhe pak të pranishmit do të duhet të qëndrojnë në distancë.









“Çdo gjë ndryshon, për shembull mbesa më tha, jo puthje dhe përqafime të lutem”, shprehet Lucio Cassone, daja i nuses.

“U përpoqëm të reduktonim numrin e të ftuarve. Ne Shmangëm përqafimet dhe puthjet, dhe mbajtëm distancë nga njëri-tjetri”, shprehet nëna e nuses.

Italia është shteti që është prekur më shumë nga koronavirusi, me mijëra të infektuar dhe qindra të vdekur, çka ka detyruar autoritete të marrin masa drastike.

Për shkak të kësaj situate shumë rajone janë në karantinë ndërsa edhe ekonomia e vendit fqinj po pëson goditje veçanërisht sektori i turizmit. Çdo rrugë, çdo monument në vendin fqinj ka rënë në heshtje.

Etiketa: itali