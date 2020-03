Një ditë pas manifestimit, Basha në zyrën e Metës

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha, ka zhvilluar një takim me Presidentin Ilir Meta në Presidencë. Takimi vjen një ditë pas manifestimit që thirri kreu i shtetit në “mbrojtje të Kushtetutës”. Nga manifestimi, Meta paralajmëroi firmosjen e dekretit për shpërndarjen e Parlamentit.

Basha mësohet se ka qëndruar rreth 20 minuta në zyrën e Presidentit. Ende nuk bëhet me dije se cfarë është diskutuar, por takimi mendohet të ketë lidhje me manifestimin që u zhvillua një ditë më parë dhe hapat që do të ndiqen në vijim.









Pas manifestimit të djeshëm, në një emision televiziv, duke iu përgjigjur deklaratave të Ramës, i cili tha se “Presidenti nuk mund ta shpërndajë parlamentin”, Meta tha se në protestë, nga qytetarët iu kërkua shpërndarja e menjëhershme e parlamentit dhe se ai do të nisë menjëherë konsultimet për këtë, nëse nuk ka reflektim nga mazhoranca.

Etiketa: Basha