Një drejtor sapo u bë i famshëm me fjalorin prej rrugaçi

Quhet Aurel Voda dhe është Drejtor i Shëndetit Parësor pranë FSDKSH (Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor). Gjithashtu është bashkëshorti i zv/ministres së Brendshme, Rovena Voda.

Askush nuk e kishte dëgjuar këtë drejtor të fliste për kujdesin ndaj pacientëve (për të cilën paguhet) kur befas shpërtheu në rrjetet sociale kundër Presidentit francez Macron dhe kundër opozitës shqiptare.









Në fakt të jesh kundër, nuk përbën ndonjë problem, por gjuha me të cilën e shpreh kundërshtinë bën diferencën.

Drejtori Aurel Voda shkruan në një koment në facebook “na plasi k*ri” përbri deklaratës së Dashamir Shehit se do të rinisin protestat.

Ndërsa në një postim tjetër shkruan “Në tëçkë të sëçkës Macron!”

Këtë fjalor, drejtorit Voda do ia kishte zili çdo rrugaç lagjeje…

Dhe pasi komentet e tij u bënë lajm në portale, Aurel Voda bën një sqarim në profilin e tij në facebook ku shkruan:

“Falenderoj Syri.Net që ashtu si me tërmetin para një muaji edhe mua më shtoi shkallët Richter…Dua ndërkohë të qetësoj shpirtin e trazuar të Syçkës se folja “plasi” është thënë për protestat e Opozitës dhe jo për negociatat, që ata i duan shumë.

Negociatat janë praktikisht të hapura. Ka disa vjet që bëhet përafrimi i legjislacionit dhe negociimi me Komisionet e BE dhe takime të rregullta të çdo ministrie me ministritë homologe. Mos u merakosni!

Gjithashtu të mos merakoset askush, përtej të majtës dhe të djathtës”.

Pra, z. Voda na këshillon që të mos shqetësohemi, kur në fakt duhej që minimuni të kishte kërkuar falje për mungesën e theksuar të etikës. Ai në çdo rast ka harruar se para se të jetë një militant i Rilindjes është zyrtar i shtetit shqiptar, dhe paguhet nga taksapaguesit shqiptarë. /Mapo.al

