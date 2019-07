Ju sugjerojme

Leonora Jakupi është konsideruar nga hera si një ndër këngëtaret më të bukura shqiptare. Mirëpo, Leonora ka zbuluar së fundmi se nuk e ka marrë kurrë për të mirëqenë bukurinë e saj.

E ftuar në emisionin “Mirage”, këngëtarja ka treguar se kurrë nuk ka fjetur me makiazh në fytyrë dhe se përgatit vazhdimisht maska në kushte shtëpie me të verdhën e vezës, me limon dhe me mjaltë, si dhe me sodë buke.

Etiketa: Leonora Jakupi