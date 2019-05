Një muaj nga jeta e një rrogëtari në Shqipëri

Ju sugjerojme

Nga Klodian Tomorri

E nis muajin me shpresë duke pritur me padurim ditën e rrogës. Ke kaluar një muaj të vështirë dhe ditët e fundit janë akoma dhe me sfilitëse. Por para se rroga të kalojë në banke të del përpara qeveria.

Qeveria ka qejf të pije ujë në burim, nuk e lë që të rrjedhe deri te llogaria jote. Të thotë sikur janë ca si shumë këto që po merr, 40 për qind i dua unë, taksa dhe sigurime. Iku dallga e parë.

Të mbetet 60 përqindëshi. Por dy ditë pas rrogës ke takim me qiraxhiun. Edhe ky të pret me qejf njësoj si qeveria. Qiraxhiu do 30-40 për qind të asaj që të lë qeveria. Dy goditje knock out-i. Por shpresa vdes e fundit. Ke gjithmonë 30 përqindëshin e mbetur.

Kur ti mendon se ke mbaruar pune me qeverinë, të dalin përpara kompanitë publike të utiliteteve. Të vijnë te shtëpia dy fatura në copa letre të vogla. E para është e dritave, e dyta e ujit.

INSTAT thotë se të dyja këto marrin rreth 5 për qind të buxhetit familjar. Por ty fatura të vjen gjithmonë dy herë më shumë. Kështu që ata duan 10 për qind të rrogës. Pasi paguan dhe këto të mbeten 20 për qind të pagës. Litari vetëm shtrëngohet. Dhe ky është vetëm starti, d.m.th. është ende data 5 e muajit.

Tani nëse do të kesh makine, internet, dhe telefon bën mire që të lëshosh edhe 20 përqindëshin e mbetur që në fillim. Pastaj duhet të mendosh, prit se është edhe ushqimi. Kështu që fillon të shtrëngosh ku të mundesh.

Makina nuk të duhet, është luks. Internetin mund ta mbash pak me dhimbje. Restorantet, shpenzimet për argëtim janë të eliminuara që në nisje.

Tani e gjithë sfida është si të dalësh në fund të muajit me 20 për qind të rrogës. Por prit. Nuk ke mbaruar pune ende me qeverinë. Te ky 20 përqindëshi sa herë që do blesh në treg, qeveria do 4 për qind TVSH. Qeveria nuk lodhet asnjëherë së të palluari. Këtë herë gjysmë fshehurazi, d.m.th. ti nuk e ndjen shumë. Praktikisht ke vetëm 16 për qind të tuat.

Por njeriu është kreativ. Fillon te bëjë ç’të mundet për të arritur në fillim të muajit tjetër. Derisa boom del një shpenzim i papritur.

Ky mund të jetë një shpenzim shëndetësor ose për shkollim. Qeveria të merr sigurime 3.5 për qind të rrogës për sigurime shëndetësore, por kur shkon në spital publik, qeveria nuk duket. Por aman ke gjithmonë Check-Upin falas.

Tani nëse të del ky shpenzimi, përpara ke vetëm një rrugë. Termi i sofistikuar është kredi. Populli me urtësinë e tij i thotë borxh. Mjaftojnë disa nga këto episodet dhe borxhi rëndohet e rëndohet derisa varka nis të fundoset.

Aty të lind pyetja. Ku është diferenca mes skllavërisë së dikurshme dhe asaj të sotme? Sërish ngushëllohesh. Sot të paktën nuk të rrahin me kamxhik si dikur. Shpresa mbetet gjithmonë. Edhe kur varka është mbushur plot me ujë.

Etiketa: detyrimet