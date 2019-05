“Një ore e re po troket”/ Basha publikon spotin e protestës (VIDEO)

Ju sugjerojme

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka publikuar në rrjetet sociale spotin për protestën e të shtunës dhe i bën apel shqiptarëve. “Nesër të gjithë bashkë në shesh kundër të keqes, për Shqipërinë si gjithë Europa“, thuhet në mesazhin e kryedemokratit. Spoti nis me fjalët “Një ore e re po troket” ndërsa si imazhe janë zgjedhur pamjet e protestës së 13 prillit para Kryeministrisë. Tubimi i nesërm i opozitës nis prej orë 18:30 në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

Sporti i PD për protestën

Një ore e re po troket

Me besimin tek njëri-tjetri

Tek forca e bashkimit

Tek Demokracia

Tek Europa

Do t’i hapim dyert e Europës

Kur të çlirohemi nga e keqja

Kur të ndëshkojmë krimin dhe korrupsionin

Kur vota të jetë e lirë

Kur të luftojmë korrupsionin

Të largojmë qeverinë e lidhur me krimin

Asgjë nuki ndal shqiptarët kur bëhen bashkë!

Asnjë hap pas!

Për një Shqipëri si gjithë Europa!

11 Maj ora 18.30”!

