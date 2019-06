Një predikues në kohë krize si imzot Frendo

Ju sugjerojme

Një nga zërat më të kthjellët, më lucid po dhe më i ndjeri e i sinqerti në mesazhet për krizën politike gjatë këtyre muajve, ka qenë Arqipeshkvi i Tiranës dhe Durrësit, Monsinjor George Frendo. Ai ka një të folur të ngadaltë e të ndrojtur, sy të thellë e të dhembshur dhe flokë të thinjur të bardhë, por nëse dikujt i intereson përmbajtja e asaj çka thuhet, e gjen padyshim aty. Të njëjtën gjë bëri edhe dje.

Me një vetëdije të lartë se ku po e çon kriza politike vendin dhe çfarë pasojash mund të ketë, më 29 mars, Frendo i ra një kambane të fortë alarmi, ku shënimit të tij, i vuri titullin: Drejt vetëvrasjes së Kombit. Ka dhimbje, ka klithje në paralajmërimin e tij. Shkrimi doli rrufeshëm në shumë media.

Bariu modest kishte parasysh gjendjen që po kalon vendi, që e konsideron si më të rëndën pas vitit 1997.

“Gjendja e institucionit më të lartë në vend, Kuvendit, është tragjike. Një Kuvend pa praninë e opozitës. Skenat që populli ka parë në televizor janë skandaloze. E ndoshta më skandaloze janë fjalët me të cilat përfaqësuesit e popullit i janë drejtuar njëri-tjetrit. Edhe persona me pozicion shumë të lartë në Parlament kanë përdorur një fjalor që nuk është i denjë për ta. Dhe populli dëgjon dhe sheh. Edhe sot, në Kuvend dhe në protesta, populli po dëgjon fjalë që i nxisin për dhunë dhe përplasje”, shkroi Frendo, në fund të marsit. Kriza kishte hedhur shtat dhe i kishte të gjitha shanset për t’u rritur dita-ditës. Këtë me sa duket e ndjente mirë Imzot Frendo. Ai u drejtohet të gjithë palëve, siç e do etika dhe korrektesa.

Shumë aktorë të rëndësishëm të jetës politike në vend, po dhe njerëz që u dëgjohet fjala, analistë, po ashtu edhe ndërkombëtarë, kanë bërë thirrje për dialog. Po, dialogu që ka kërkuar Frendo, është më i veçanti, ndaj spikati kumti i tij. Ai tha: “Por që dialogu të jetë një dialog autentik, dhe jo një karikaturë dialogu, kërkohet një dëgjim i ndërsjellë dhe i sinqertë”. Ka shumë thellësi ky mesazh. Pra, një dialog i vërtetë, jo një ulje sa për sy e faqe e për pozim në kamera. Marrje vesh, jo një tryezë me thika pas shpine, ku për të kapur e ku për të vënë përfund sho-shoqin.

“Por te politikanët tanë a ekziston shpirti i dëgjimit?”, pyet si me trishtim Imzot Frendo.

Më tej, ai vëren se mungon edhe besimi te palët. “Kërkohet gjithashtu besim te të dyja palët. Sepse, si mund të hyj në dialog me ty, nëse nuk kam besim te ti? Edhe ky besim mungon totalisht. Kur mungojnë dëgjimi dhe besimi i ndërsjellë; atëherë dialogu bëhet i pamundur. Me një sjellje cinike nga një anë dhe një qëndrim mosbesues nga ana tjetër, dialogu bëhet i paimagjinueshëm”. Këtë analizë bënte Frendo, kësaj i druhej, këtë kërkonte të shmangej.

Dhe me sa duket, parashikimi fatal po del. Palët janë shumë larg dialogut, dhe retorika është çdo ditë e më agresive. Por imzot Frendo, nuk ndalon. Ai ka hedhur fjalën e tij vazhdimisht, të vetmin mjet që ka në dorë. Edhe dje bëri të njëjtën gjë. Vetëm se kësaj radhe e pranon se thirrjet me sa duket janë të kota, pasi pohon që zëra si ai, kanë mbetur një zë në shkretëtirë. Përfaqësuesi i lartë i fesë katolike ka pretenduar në adresimin e tij që palët të sakrifikojnë, të heqin dorë nga pushteti personal, nga interesat vetjakë. Po kjo është pikërisht ajo që me sa duket, liderët tanë, thjesht nuk e bëjnë dot.

E keni parë si reagon kryeministri, kur i bëhet kërkesa për t’u larguar, për t’i hapur rrugë zgjidhjes. Hidhet përpjetë, sikur t’i kesh kërkuar larg qoftë, të heqë dorë nga gjëja më e shtrenjtë që ka njeriu.

Krejt ndryshe nga predikimi i një prifti të mirë, pushtetari dhe lideri politik, e quan të fundbotshme, të pamendueshme, që të sakrifikojë, të tërhiqet nga privilegji, nga interesi, nga karrigia, nga kërkesa, nga froni. Dhe në fund, i mundur nga fakti që fjalët e tij nuk i dëgjoi politika, Imzot Frendo, i kthehet grigjës së tij. Ai u ka kërkuar dje besimtarëve të territorit që mbulon, që të agjërojnë dhe të luten të premten që vjen, për një zgjidhje paqësore për vendin tonë, siç thotë ai.

George Frendo ka lindur në vitet e para të pas Luftës së Dytë Botërore në Maltë. Mesazhet e tij janë të forta dhe të spikatura, kjo dhe falë formimit të tij. Ai është doktoruar në Romë për të drejtë kanonike, dhe është një njohës shumë i mirë i eukaristikës. Ai e nisi karrierën në Shqipëri në vitin e vështirë 1997, dhe kjo është me sa duket arsyeja pse i referohet shpesh asaj kohe, duke uruar të mos përsëritet më. Ka kryer shumë detyra e shërbime. Ishte për një periudhë të gjatë ndihmës i Monsinjor Rrok Mirditës. Prej dhjetorit të 2016 është Arqipeshkvi i Arqidioqezës Tiranë-Durrës, dhe më 5 shkurt 2018, u zgjodh Presidenti i Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë.

