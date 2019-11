Një tjetër shtet tërheq njohjen e Kosovës (Emri)

Ju sugjerojme

“Gana e ka tërhequr njohjen e Kosovës”, bëri të ditur për agjencinë e lajmeve France-Presse (AFP), ministria e Punëve të Jashtme e këtij vendi të Afrikës Perëndimore.

“Qeveria e Ganës ka vendosur të tërheqë njohjen e Kosovën si një shtet i pavarur”, i tha zëvendësministri i Punëve të Jashtme të Ganës, Charles Owiredu, agjencisë AFP.









Arsyet e tërheqjes së njohjes i janë komunikuar edhe Serbisë, tha ai.

“Vendimi për njohjen e Kosovës doli të ishte i nxituar. Gana e ka marrë parasysh dialogun midis Serbisë dhe Kosovës që synon zgjidhjen e çështjes”, është thënë në njoftim.

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq, tha të hënën (11 nëntor) se Gana e ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës.

Por, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës përmes një komunikate tha se nuk ka asgjë të vërtetë në lidhje me pretendimet e ministrit serb Daçiq për tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Gana.

“Metodat e mirënjohura dhe të bazuara në shembuj të tjerë që po i përdorë Daçiq me lobuesit e tij me histori të dyshim kriminale, janë në proporcion të zhdrejtë me politiken paqësore rajonale, paqen dhe harmoninë në mes shteteve”, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme.

Etiketa: Gana