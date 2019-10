Njerëz/ Dhurimi i flokëve dhe guximi i grave që luftojnë kancerin e gjirit

Ju sugjerojme

Nga Alessia Selimi

Kanceri i gjirit është sëmundja që zë vendin e parë në Shqipëri në shkaqet e vdekjeve tek femrat. Prej saj, preken rreth 350-400 gra çdo vit. Në muajin e ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, shoqata “Europa Donna Albania” ka organizuar në kryeqytet, në instalacionin “Reja” (Cloud), aktivitetin “Dhuro flokë, fal shpresë”. Gra kurajoze që jetojnë me këtë sëmundje apo që kanë arritur ta mposhtin, si dhe të afërm të tyre, u bënë bashkë paraditen e sotme, si kurrë më parë. Aktiviteti mori tjetër kuptim me solidaritetin e tyre.









Mapo sjell më pranë betejën e mundimshme të një gruaje 53-vjeçare, entuziazmin dhe kontributin e një studenteje për Mjekësi, dashurinë e pakushtëzuar të disa nxënësve përkundrejt mësueses së tyre të prekur nga kanceri i gjirit, si dhe dashamirësinë e moderatores Ori Nebiaj.

Shyqe Musai ishte 48 vjeç kur u diagnostifikua me sëmundjen e kancerit të gjirit. Si për ironi të fatit, ajo kuptoi se diçka nuk shkonte me të në mbrëmjen festive të Vitit të Ri, teksa gjendej në tavolinë me familjen e saj të vogël; bashkëshortin dhe dy djemtë.

“Kur u diagnostifikova për të parën herë, ishte shumë e vështirë. Megjithatë, nuk u dorëzova. Mora menjëherë vendimin për t’u zhvendosur nga Lushnja në Tiranë, për të qenë më pranë qendrave spitalore. Iu nënshtrova brenda një kohe shumë të shkurtër kimioterapisë dhe trajtimeve mjekësore”-tregoi fillimisht Musai, me një buzëqeshje deri diku të impostuar.

“Asokohe mendova se kisha arritur të triumfoja. Kur u diagnostifikova për të dytën herë më sëmundjen e kancerit të gjirit, e pashë jetën të më ikte tutje. U demoralizova kaq shumë….E megjithatë, sërish mora guximin për t’u operuar. Hoqa gjendrat limfatike nën krah, për t’i lënë radhë edhe njëherë trajtimeve mjekësore. Ka qenë një betejë sfilitëse, e lodhshme, e mundimshme”-vijoi më tej Musai, e cila në një moment nuk ngurroi të fajësonte veten.

“Unë jam shtëpiake, gjithmonë kam qenë e tillë. Ndonëse kam qenë e plotësuar nga buzëqeshja e meshkujve të mi, mund të them se në të njëjtën kohë ndihesha e zbrazët. Nuk ka ditë që nuk e mendoj se sëmundja e kancerit të gjirit mund të më jetë shkaktuar pikërisht nga ky vetë izolim”-tha Musai, duke u munduar të mbajë lotët.

Një vajzë 20-vjeçare, Griselda, ndodhej shumë pranë saj. Ajo kishte vendosur t’i thoshte lamtumirë flokëve të saj të gjatë, dhe jo më kot. “Gjyshi im vdiq përpara pak kohësh nga sëmundja e kancerit. Ai nuk ndërroi jetë nga kanceri i gjirit…Por, fundja, në çfarëdolloj forme të paraqitet…Dua t’i kthej buzëqeshjen dikujt që s’është lodhur duke luftuar me këtë sëmundje”– u shpreh Griselda, e cila shtoi më tej se nuk ka qenë zgjedhje rastërore ajo e të studiuarit për Mjekësi.

Sonila Totraku ka 10 vjet që përballet me kancerin e gjirit, ndërkohë që jep çdo ditë mësim në një shkollë 9-vjeçare, si dhe vijon jetën krejt normalisht. Nxënëset e saj nuk duan të ndjehet për asnjë çast e vetme. Kësisoj, janë angazhuar prej kohësh nëpër aktivitete të këtij lloji.

“Ajo nuk është vetëm një mësuese për ne, por shumë më tepër. Ne jemi këtu për ta mbështetur. Do t’i qëndrojmë në krah gjithmonë. Në sajë të rastit të saj, po shohim një realitet të panjohur për parë”-tha njëra prej tyre, e cila, për hir të së vërtetës, të jep përshtypjen se është studente, për vetë pjekurinë që shfaq.

“Është muaji rozë, një muaj shumë i rëndësishëm, ku të gjithë duhet të sensibilizohen përkundrejt sëmundjes së kancerit të gjirit. Unë jam ftuar sot në këtë aktivitet, që të isha bashkëpunëtore dhe në një farë mënyre të ofroja mbështetjen time. Për të qenë e sinqertë, ftesa e “Europa Donna Albania” më ngacmoi, pasi nuk bëhet fjalë për ato aktivitete ku gjërat bëhen për sy e faqe. Nuk hezitova në asnjë çast për të qenë pjesë e saj”-u shpreh moderatorja Ori Nebiaj.

Kur e pyetëm nëse ajo vetë do t’i printe ndonjëherë flokët, për këtë kauzë kaq të ndjeshme, Ori na u përgjigj me një “jo” kategorike. E megjithatë, moderatorja shtoi në mënyrë të menjëhershme se ka ofruar kontributin e saj financiar për t’i siguruar paruke të gjitha atyre grave të prekura nga sëmundja e kancerit të gjirit.

E kështu, teksa vajza të reja prisnin flokët e tyre për t’u gjendur sadopak pranë grave të sëmura, të intervistuarat tona na treguan anën e tyre humane, njerëzore, që në ditët e sotme rrallëherë mund ta hasësh.

*Fotografitë janë realizuar nga fotografi Florion Goga

