Njësoj si Haradinaj, Gjykata e Hagës thërret Kadri Veselin

Kreu i PDK-së, Kadri Veseli ka bërë të ditur në një konferencë për media se është thirrur për tu marrë në pyetje nga Gjykata Speciale, 4 dhjetor në Hagë.

“Ashtu siç jam zotuar se në momentin që do ta kisha një ftesë të tillë unë do ta bëja publike, gjenerata ime si gjithë gjeneratat tjera ka përjetuar shtypjen e rëndë të vendit tonë, ne nuk jemi pajtuar me atë gjendje dhe unë jam krenar që iu jam përgjigjur thirrjes së vendit”, ka thënë Veseli.









Kreu i PDK-së theksoi se do të jap përgjegjësi të plotë për të gjitha angazhimet e tij në kohë të luftës.

” Edhe ky proces duhet të ketë epilog, duke u bazuar në të vërtetën, faktet e drejtësinë, dhe që nuk e dëmton shtetin e Kosovës në pafundësi. Jam i bindur se edhe kjo Gjykatë do ta vërtetojë luftën e drejtë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, por edhe që do t’i ndalë goditjet ndaj të vërtetës së popullit tonë dhe Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Unë do t’i përgjigjem kësaj ftese, më 4 dhjetor”, tha ai. Ekspres.

Etiketa: Kadri Vesli ne Gjykaten e Hages