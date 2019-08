Njihuni me Griseldën e Amelian, ekselentet që do studiojnë në Europë

Ju sugjerojme

Nga Blerina Gjoka

Matura Shtetërore 2019 nxori vetëm 10 nxënës ekselentë nga 36 mijë nxënës në të gjithë vendin që iu nënshtruan provimeve. Prej tyre 9 janë vajza dhe 1 djalë dhe vijnë nga gjimnaze publike dhe private të shpërndarë në të gjitha qytetet e vendit. Gazeta Mapo sjell profilet e dy prej tyre; Griselda Marku, maturantë e shkollës “Atë Pjetër Meshkalla” Shkodër dhe Amelia Kurti, maturante në gjimnazin “Sami Frashëri”, Tiranë. Griselda, një talent në muzikë që ka vendosur të studiojë për mjekësi në Gjermani dhe Amelia, një talent në sport, që ka vendosur të studiojë Gjenetikë në Itali.

Griselda, një artiste që do të bëhet mjeke

E lindur e rritur në qytetin e Shkodrës, ku të gjithë ndihen nga pak artistë, edhe Griselda Marku është marrë me muzikë e pikturë deri sa erdhi dita të vendosë për të ardhmen e saj. Maturante e shkollës “Atë Pjetër Meshkalla” Shkodër, ajo ka dalë ndër nxënësit më të mirë në rang republike dhe ka vendosur që aftësinë që ka për të studiuar t’ia kushtojë mjekësisë. Griselda do të studiojë mjekësi në një universitet prestigjioz në Gjermani.

Griselda, ju jeni një ndër 10 maturantët ekselentë të maturës shtetërore 2019. Ç’do të thotë që të jesh më e mira ndër 36 mijë nxënës? Si i keni arritur këto rezultate?

Të jesh më e mira ndër 36 mijë nxënës sigurisht që është një privilegj i madh, që e bashkëndaj me të gjithë ata që më kanë qëndruar pranë gjatë këtij rrugëtimi. Kam kryer shkollën e mesme në gjimnazin jopublik “Atë Pjetër Mëshkalla” në Shkodër, ku kam mësuar etikën e punës, këmbënguljen dhe përgjegjshmërinë që më kanë ndihmuar të arrij këto rezultate. Mund të them se një pjesë të madhe të suksesit ia dedikoj mbështetjes që më kanë dhënë si mësuesit, ashtu edhe familja ime.

Çfarë pasioni ka Griselda përveçse të studiojë?

Duke qenë se jam lindur e rritur në Shkodër, arti ka qenë gjithmonë i pranishëm në jetën time. Që e vogël kam kënduar nëpër kore, kam marrë pjesë në konkurse pikture e letrare. Këto pasione më ndjekin akoma edhe sot, e mundohem që në kohën e lirë t’i kultivoj.

Duke qenë ekselente a kishit dilema se çfarë do të studionit, si e vendosët? Cilin universitet keni zgjedhur? Pse zgjodhët këtë degë dhe këtë universitet?

Degën që do studioj e kam zgjedhur me kohë, dhe për fat të mirë nuk kam pasur dilemën se çfarë do studioj. Megjithatë, viti i fundit i shkollës së mesme është i mundimshëm për të gjithë, sepse universiteti nuk të çon vetëm te profesioni, por është hapi i parë që hedh si një person i rritur. Është ai presioni që tashme do të duhet të ecësh vetë, pa pasur gjithmonë prindërit, që për mua kanë qenë një burim mbështetjeje i pashtershëm. Unë kam vendosur të studioj mjekësi, prandaj kam shumë rrugë për të bërë në sistemin edukativ. Kam zgjedhur të vazhdoj studimet jashtë vendit, në Jacobs University Bremen në Gjermani. Unë besoj se shkolla më e mirë është eksperienca, prandaj besoj se disa vite në një realitet të ndryshëm nga ai ku jam rritur do jenë shume fitimprurëse në zgjerimin e horizontit tim.

Pse nuk studiove në Shqipëri?

Edhe në Shqipëri e kam bërë aplikimin, por zgjodha që të vazhdoj në Gjermani. Të them të drejtën, kam ëndërruar gjithmonë të di se si është të jesh pjesë e një komuniteti tjetër, një kulture e mendësie tjetër.

A keni peng që nuk ndoqët pasionin tuaj të parë, muzikën?

Muzika mbetet thjesht në kuadrin e një pasioni, një aktiviteti që e bëj për dëshirë, jo për prezencën e ndonjë talenti të rrallë muzikor. Mund të duket e ekzagjeruar, por që shumë e vogël kam thënë që dua të bëhem mjeke e nuk e kam ndërruar asnjëherë mendjen. Familja nuk më ka imponuar asgjë, por më ka mbështetur ashtu siç do më kishte mbështetur po të kisha zgjedhur një degë tjetër studimi.

Amelia Kurti, Kampionia e sportit që do të bëhet shkencëtare

Amelia, e renditur ndër maturantet më të mira në maturën 2019 nuk është ajo nxënësja tipike që do të mendonin të gjithë kur thua fjalën “ekselente”, një vajzë me syze që qëndron mbi libra gjithë ditën. Përkundrazi, ajo është një vajzë me jetë sociale dhe sportive. E aktivizuar me Dance Sport, Amelia është shpallur kampione kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ka është aktiviste në organizatat rinore. Në të ardhmen shpresojmë të kemi një kampione në shkencën e gjenetikës, ku ajo ka vendosur të studiojë.

Ju jeni një ndër 10 maturantët ekselentë të maturës shtetërore 2019. Ç’do të thotë që të jesh më e mira ndër 36 mijë nxënës? Si i keni arritur këto rezultate?

Pasi lashë bankat e shkollës 9-vjeçare “Lidhja e Prizrenit”, zgjodha gjimnazin “Sami Frashëri” pa dyshuar aspak se atje do të përfitoja nga mësimdhënia e shkëlqyer. Ndonëse të qenit Samiste kërkon mjaft përkushtim, me pak sakrificë arrita jo vetëm të kem rezultatet maksimale në tri vite, por dhe të mos lë pas dore angazhimet e mia.

Të rankohesh e dyta nga 36000 gjimnazistë fillimisht të bën të ndihesh krenare për veten, vullnetin dhe këmbënguljen tënde. Do të thotë se ti ia dole, arrite të japësh maksimumin tënd për të shpërblyer lodhjen e tri viteve të gjata.

Të qenit sistematike dhe përkushtimi ndaj të mësuarit më bënë të arrij gjer këtu. Mirëmenaxhimi i kohës me mundësonte të paturit një jete aktive duke mos u përqendruar vetëm në mësime, çka më ka ndihmuar të përballoj stresin që i përcillet një gjimnazisti. S’mund të lë pa përmendur mbështetjen si nga ana e familjes, si nga disa mësues që do të mbeten gjatë në memorien time.

Çfarë pasioni keni përveç studimeve?

Prej 14 vitesh ushtroj Dance Sport, shpallur kampione kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërkohë aktivitetet shkollore zgjuan tek unë ndjenjën e aktivizmit dhe dëshirën për të qenë pjesëmarrëse në organizata të ndryshme, përfshirë edhe European Youth Parliament Albania.

Duke qenë ekselente a kishit dilema se çfarë do të studionit, si e vendosët? Cilin universitet keni zgjedhur? Pse zgjodhët këtë degë dhe këtë universitet?

Fakti i të qenit ekselente nuk më ka vendosur para dilemave për të ardhmen. Pas pranimeve në universitete si York University, University of Westminster, Univeristy of Debrecen, Queen’s University Belfast, zgjodha të studioj në universitetin e parë të Botës Perëndimore. Do të studioj Gjenetikë në Universitetin e Bolonjës, duke përmbushur një nga ëndrrat e mia.

Pse zgjodhët të studionit jashtë Shqipërisë?

Zgjodha të studioi jashtë sepse nuk munda të gjej atë çka dëshiroj në vendin tim. Megjithatë nuk lashë pa plotësuar formularin e aplikimeve për universitetet këtu. Kisha shumë dëshirë ta shihja veten edhe në një tjetër renditje.

