Moti për ditën e sotme parashikohet të jetë i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare deri në orët e mesditës dhe më të theksuara në relievet malore në Lindje të vendit.





Era do të fryjë me drejtim Veriperëndim-Verilindje me shpejtësi 1-10m/sek. Përgjatë vijës bregdetare të detit Jon erë me rrahje dhe shpejtësi deri në 15-20m/s.









Etiketa: Moti