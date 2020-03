Ju sugjerojme



Moti për ditën e sotme parashikohet i kthjellët dhe me vranësira të pakta kalimtare pa përjashtuar reshje shiu në zonat malore. Parashikohet mjegull dhe mjegullinë lokale në zonat luginore në orët e mëngjesit.





Era do të fryjë nga Verilindja e Veriperëndimi 2-12 m/sek, përgjatë vijës bregdetare erë me shpejtësi 10-20 m/s. Valëzimi në dete parashikohet të jetë forcës 2-3 ballë, me lartësi vale 1.0-1.5 metra.









