Njihuni me surprizat e motit sot

Moti sot, parashikohet me vranësira deri në orët e paradites. Po kështu, gjatë kësaj kohe parashikohet shi i dobët lokal. Prej orëve të mesditës, vranësirat do të vijnë në shpërbërje deri në kthjellim në mbrëmje, parashikon Shërbimi Meteorologjik Ushtarak.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – veriperëndim e lehtë, duke u shoqëruar me valëzim të forcës 2 dhe 3 ballë.









Temperaturat parashikohen:

zonat malore 1ºC deri në 10ºC;

zonat e ulëta 2ºC deri në 18ºC;

zonat bregdetare 8ºC deri në 19ºC.

