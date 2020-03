Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Edhe gjatë ditës së sotme moti do të vazhdojë me kthjellime në pjesën e parë të ditës. Vetëm gjatë pasdites do të kemi shtim të vranësirave ku më të theksuara do të jenë në zonat malore.

Temperaturat janë në rritje sidomos gjatë mëngjesit duke u luhatur në vlerat 2°C deri në 23°C.









Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke krijuar dallgëzimi 2 ballë.

Etiketa: kthjellime