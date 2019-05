Njihuni me Teutën, gruan që shet gazeta prej 25 vitesh

Ju sugjerojme

Alessia Selimi

Nëse e keni përshkuar përgjatë mëngjeseve tuaja, qoftë edhe njëherë, zonën e kryeqytetit, të njohur si ‘Sheshi Wilson’, me shumë gjasa, do të keni pikasur gjatë tentativa për të vazhduar ecjen një grumbull të moshuarish që hulumtojnë, komentojnë nën zë dhe mbajnë radhë përpara një zinxhiri të rregullt gazetash. Të qeshur, vetullngrysur, fjalëpak…të gjitha ngjyrat karakteriale gjejnë strehëz në kioskën mikpritëse të Teuta Muçës. Ndonëse çapkëne dhe impulsive, sytë e saj si qiell i patrazuar kanë shërbyer prej vitesh si një busull orientimi për besnikët e aromës së letrës.

Teuta është njohur me profesionin e gazetashitëses në moshën 23-vjeçare, teksa e kishte braktisur pasionin e gjimnastes dhe priste të sillte në jetë djalin e saj të parë. I ati ishte ndër të parët që u kujdes të shpërndante informacionin e fundit për kryeqytetasit. Kurioze por edhe këmbëngulëse për t’i ardhur në ndihmë, do të punonte së bashku me të, në po të njëjtin vend ku është edhe sot, i cili është shndërruar në pikën më të madhe të shitjeve të gazetave në Tiranë.Për 25 vite me radhë ajo i është nënshtruar zgjimit të hershëm, kontaktit me lexues të rregullt dhe pasditeve familjare. Së bashku me të shoqin del nga shtëpia pa lindur ende dielli, furnizohet me një numër të konsiderueshëm gazetash dhe më pas stacionohet në kioskën e saj të vogël të kuqerremtë.

Nuk ua harron askujt emrat dhe këtë ma tregon teksa shkëputet thuajse e detyruar nga bashkëbisedimi ynë, për t’iu përgjigjur kërkesave të njëpasnjëshme. Por nuk zgjat shumë, me një kthjelltësi impresionuese, rivendoset në rolin e të të intervistuarës dhe më përshkruan me shumë pak fjalë rrugëtimin e lavdishëm dhe deri diku përpëlitës të gazetave shqiptare. “Vite të arta mund të quaj ato të periudhës 1990-2000. Asokohe mund të shiteshin pa frikë 1 mijë kopje të një gazete, për të mos thënë 2 mijë. Nuk ndalonin makinat shpërndarëse, aq kërkesë kishte për gazeta. Ndërkohë, në këtë moment që po flasim, shitjet e tyre kanë rënë. Fitimet nuk janë më të njëjta”– tregon zëulur Teuta, e cila nuk ngurron të thotë se publikimi i artikujve në platformën online të gazetës nuk bën asgjë tjetër veçse ul numrin e lexuesve. Ajo fajëson për situatën në fjalë edhe mungesën e theksuar të nuhatjes gazetareske për të ofruar pikërisht atë se çfarë kërkohet. “Nuk e kuptoj përse nuk ka artikuj që fokusohen tek shëndeti i njeriut. Të moshuarit, të cilët përbëjnë numrin më të madh të klientëve të mi, janë tejet të interesuar rreth shëndetit. Kjo gjë iu mirëkuptohet edhe për vetë moshën që kanë. Ju marr një shembull mjaft të thjeshtë; kur kam gazeta që përmbajnë artikuj që trajtojnë sëmundje të ndryshme, unë arrij pa frikë të shes 20 kopje të njërës prej tyre”-shprehet Teuta, e cila paralelisht më drejton gishtin tek një i moshuar i gjatë dhe i fisshëm që i kishte hedhur sytë tërë kërshëri tek një shkrim me titull “Infeksionet e veshit të mesëm”.

Teksa e pyes për angaritë e lexuesve të saj, më rrëfen se reklamat në brendësi të gazetës janë dhe do të mbeten armiqtë e tyre të përbetuar. “Unë e kuptoj rëndësinë e reklamave, sidomos tek gazetat, por prania e tepërt e tyre u shkakton zemërim dhe konfuzion lexuesve. Para disa muajve, një gazetë, e cila mund të konsiderohet pa frikë si ndër më të blerat në treg, ishte e tejmbushur me reklama. Pikërisht për këtë arsye, lexuesit filluan ta braktisnin.”

Me dy sy të mëdhenj, herë të qeshur dhe herë melankolikë, udhërrëfyes të një jete të vështirë, Teuta më pohoi se fakti i të qenurit femër në një shoqëri maskiliste nuk i është bërë kurrë pengesë për të shitur gazeta dhe kjo gjë vërtetohet më së miri me vitet e saj të punës, apo jo? T’ju rrëfej diçka? Doja të flisja më gjatë me të, shumë më gjatë. Të vendosesha në gjurmët e të së shkuarës dhe së tashmes së papërmendur, por e kisha të pamundur. Lexuesit e rregullt nuk përtuan të ma tregonin xhelozinë e ndjerë karshi vëmendjes së Teutës. Unë, me çantën mbi shpinë, mora udhën. Por, duke kthyer vazhdimisht kokën drejt saj…gazetashitëses më simpatike dhe çunake që mund të gjendet në vendin tonë.

Etiketa: Alessia Selimi