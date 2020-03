Njoftim i Gazetës Mapo

Ju sugjerojme



Gazeta Mapo njofton se ka ndërprerë përkohësisht daljen e saj në print dhe në treg, nisur nga gjendja e jashtëzakonshme që po kalon vendi. Printimi i gazetës, shpërndarja, e më pas shitja e saj, është një zinxhir që përfshin shumë persona dhe automatikisht i ekspozon ata ndaj mjedisit dhe potencialisht ndaj virusit që po shqetëson sot shoqërinë tonë.

Po ashtu, gazetashitësit dhe blerësit, do të ishin në risk. Nisur nga këto rrethana, ne kemi vendosur të ndërpresim printimin, derisa situata të normalizohet. Lexuesi i gazetës Mapo do të ketë mundësi të mbetet i informuar në çdo moment, në faqen tonë on line, www.gazetamapo.al, si dhe në faqen tonë në rrjetet sociale, në Facebook, Gazeta Mapo, në Instagram, gazetamapo.al.









Gazeta Mapo iu bën me dije se mund të informoheni edhe nëpërmjet aplikacionit “Gazeta Mapo”, të cilin e keni të disponueshëm në AppStore dhe në PlayStore për IOS dhe Android, duke e shkarkuar.

