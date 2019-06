Njoftim i OSHEE: Këto zona në Tiranë, dy ditë pa drita

Ju sugjerojme

“Disa zona të Tiranës do të mbeten pa energji elektrike për 6 orë me datë 13 dhe 14 Qershor”, njofton OSHE. Shkak për ndërprerjen e energjisë elektrike nga ora 09:00-15:00, janë punimet që do të kryhen në disa kabina.

Njoftimi i plotë nga OSHE

Njoftim për abonentët Tiranë 📌

Për shkak të punimeve për rikonstruksionin e kabinave, në datat 13-14 qershor do të stakohet energjia elektrike në disa zona në Tiranë.

📍📍 13 qershor/09:30-15:00

rruga “Androkli Kostallari” pranë rrugës “Don Bosko”, rruga “Haxhi Hysen Delliu”✔️

📍 09:00-15:00

Rruga e Dajtit, rruga “Muhamet Deliu”✔️

📍 09:00-16:00

rruga “Pandi Dardha”, rruga “Andrea Mano”, rruga “Njazi Meka”✔️

📍 09:00-13:00

rruga “Ali Jonuz Frasholli”, rruga “Ymer Beqiri”✔️

📍 10:00-14:00

rruga Ram Sadrija”, prane rruges “5 Maji” pjesërisht, rruga “Abedin Cici, rruga “Gani Strazimiri” ✔️

📍📍 14 qershor/09:00-15:00

Kodër Mëzez pjesërisht, Fushë Mëzez pjesërisht, rruga “Mine Peza”, rruga “Sitki Cico”✔️

📍 9:30 deri 15:00

rruga e Dibrës pjesërisht, rruga “Thanas Ziko” , rruga “Mehmet Brocaj”✔️

📍 09:00-16:00

rruga “Pandi Dardha”, rruga “Jorgo Plaku”✔️

📍 04:00-16:00

rruga “Fuat Toptani”, rruga “Mahmut Daci” pjesërisht, tek Vilat Gjermane

