Njoftim i rëndësishëm për ata që do të udhëtojnë drejt Italisë me avion

Dy fluturime të Alitalias drejt Italisë do të anulohen më 14 janar. Autoriteti i Aviacionit Civil sqaron se shkak është bërë greva e lajmëruar e kontrollorëve të trafikut ajror.

“Autoriteti i Aviacionit Civil njofton të gjithë pasagjerët që do të udhëtojnë drejt Italisë se për shkak të një greve të lajmëruar të kontrollorëve të trafikut ajror në datë 14/01/2020, ora 13:00 me 17:00, do të anulohen fluturimet e Alitalias si më poshtë: AZ 584 Romë-Tiranë 13:30 AZ 583 Tiranë-Romë 15:45









Të gjithë pasagjerët që do të fluturojnë drejt Italisë atë ditë, para nisjes në aeroport, këshillohen të informohen pranë kompanisë për statusin e fluturimit të tyre”, thuhet në njoftimin e Autoritetit të Aviacionit Civil, në faqen zyrtare në Facebook.

Etiketa: anulim fluturimesh