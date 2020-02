2 marsi/ Zëdhënësi i Metës: Asnjë alert, do na bashkohen 200 shqiptaro-amerikanë

Ju sugjerojme



Pas deklaratës së Ambasadës Amerikane në Tiranë, e cila informonte qytetarët e saj lidhur me manifestimin e 2 marsit, ka reaguar Tedi Blushi, këshilltari i presidentit Ilir Meta. Në një postim në rrjetet sociale, Blushi ka konfirmuar se në manifestim do të marrin pjesë 20 shqiptaro-amerikane dhe nuk ka asnjë arsye për të bërë alert.

“Asnjë alert për datën 2 mars, për qytetarët shqiptarë dhe të huaj që jetojnë dhe do të mbërrijnë në Tiranë! Përkundrazi, jemi shumë të lumtur që këtij Manifestimi madhështor Mbarëkombëtar do t’i bashkohen edhe mbi 200 shqiptaro-amerikanë, të cilët na kanë konfirmuar pjesëmarrjen në 2 mars dhe një pjesë e të cilëve sapo kanë mbërritur në Atdhe”, thuhet në reagimin e zëdhënësit të Metës.









