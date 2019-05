Njoftimi i OSHEE: Nesër 7 orë pa drita disa zona të Tiranës

Ju sugjerojme

OSHEE ka njoftuar ndërprerjen e energjisë elektrike nesër deri në shtatë orë me radhë në disa zona të Tiranës. Përmes një njoftimi, OSHEE bën me dije se ndërprerja e energjisë elektrike në datën 17 maj, do bëhet si shkak i investimeve dhe punimeve në disa kabina. Energjia do të mungojë nga ora 09:00 e deri në 15:00.

Njoftim për abonentët Tiranë

Stakim i datës 17 maj

Për shkak të investimit në kabina, në datën 17 maj do të stakohet energjia elektrike në këto zona në Tiranë 👇

📍09:30-15:00

rruga “Hasan Ceka”, pranë rrugës “Don Bosko”, zona midis rrugës “Karl Gega” dhe rrugës “Siri Kodra” pjesërisht ✔️

📍ora 9.00-15.00

rruga Teodor Keko pjesërisht, (tek Astiri), zona e Mëzezit pjesërisht, pas Digitalb-it ✔️



Edhe në datat 18 e 19 maj, OSHEE njofton se do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në këto zona të kryeqytetit:

Stakim i datës 18-19 maj 📍

Për shkak të investimit në kabina, në datën 18 maj do të stakohet energjia elektrike në këto zona në Tiranë 👇

📍18 maj, ora 09:00-15:00 zona nga Ura e Limuthit-Vorë (Autostrada Tiranë-Durrës), rruga “Mine Peza”, rruga “Memo Meto”, rruga “Ferit Xhajko”, rruga “Sitki Cico”, rruga “Arkitekt Kasemi”, zona tek Brryli, rruga “Gaqo Tashko”✔️ 📍18 maj, 09:00-16:00 rruga “Besim Fagu” pranë rrugës “5Maji”, rruga “Riza Cuko”, rruga “Lord Bajron”✔️ 📍19 maj, ora 09:00-15:00

zona nga Ura e Limuthit-Vorë (Autostrada Tiranë-Durrës)✔️



