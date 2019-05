Njoftimi i OSHEE: Nesër 7 orë pa drita këto zona në Tiranë

Ju sugjerojme

OSHEE njofton se për shkak të punimeve që po kryhen në kabina, të hënën do ketë ndërprerje të energjisë elektrike për 7 orë në Tiranë. Pa energji do të mbetet zona e Yzberishtit pjesërisht, pallatet e Minierës, rruga “3 Dëshmorët”, rruga “Kongresi i Manastirit”, rruga “Kujtim Laro”, rruga “Sitki Çiço”, rruga “Ali Demi”, rruga “5 Maji”, rruga “Ferit Xhajko”, rruga “Gjon Buzuku”. Stakimi i energjisë do zgjasë nga ora 09:00-15:00.

Stakim i datës 20 maj📍

Për shkak të remontit që po kryhet në kabina, në daten 20 maj do të punohet në 7 kabina gjatë intervalit kohor 09:00-15:00

Pa energji do të mbeten këto zona 👇

Yzberisht pjesërisht, pallatet e Minierës, rruga “3 Dëshmorët”, rruga “Kongresi i Manastirit”, rruga “Kujtim Laro”, rruga “Sitki Çiço”, rruga “Ali Demi”, rruga “5 Maji”, rruga “Ferit Xhajko”, rruga “Gjon Buzuku” ✅

Stakim i datës 20 maj në Kombinat

Si pasojë e remontit të parashikuar në N/stacionin Tec Kombinat, në datën 20 maj gjatë intervalit kohor 10:00-12:00 do të stakohet energjia elektrike në këto zona 👇

Kasallë, Vishaj, Damjan, Prush

Etiketa: energji elektrike